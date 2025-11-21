طريقة عمل كوكيز صحي بدقيق الأرز لأصحاب الدايت

18 حجم الخط

طريقة عمل كوكيز صحي، أصبح دقيق الأرز من المكونات الشائعة في الوصفات الصحية، خاصة لمن يعانون من حساسية الجلوتين أو يرغبون في بدائل خفيفة للدقيق الأبيض.

ويعد كوكيز دقيق الأرز خيارًا مثاليًّا للتحلية دون الشعور بالذنب، لأنه يجمع بين الطعم اللذيذ والقوام الهش والقيمة الغذائية الجيدة.

وتقدم الشيف إنجي علاء، طريقة عمل كوكيز صحي بدقيق الأرز.

مكونات عمل كوكيز صحي:

كوب ونصف من دقيق الأرز الناعم.

نصف كوب من الشوفان المطحون اختياري لزيادة القيمة الغذائية.

نصف كوب من زيت جوز الهند أو 4 ملاعق زبدة خفيفة.

نصف كوب عسل أبيض أو سكر بني صحي.

بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

رشة ملح.

ربع كوب شيكولاتة دارك مقطعة أو رقائق اختياري.

ملعقة صغيرة قرفة اختياري.

طريقة عمل كوكيز صحي بدقيق الأرز

طريقة عمل كوكيز صحي بدقيق الأرز:

اخلطي العسل مع زيت جوز الهند حتى يصبح المزيج كريمي.

أضيفي البيضة والفانيليا واخفقي جيدًا حتى يمتزج الخليط.

في وعاء منفصل امزجي دقيق الأرز والشوفان والبيكنج صودا والملح والقرفة.

أضيفي المكونات الجافة تدريجيًّا إلى السائلة.

وقلبي حتى تحصلي على عجينة لينة تتماسك عند تشكيلها.

أضيفي الشيكولاتة الداكنة أو الزبيب إن رغبتى.

سخني الفرن على 180 درجة.

شكلي العجينة على شكل دوائر صغيرة واضغطي عليها قليلًا.

ضعيها على ورق زبدة في صينية.

أدخلي الصينية الفرن لمدة 10–12 دقيقة فقط.

اتركي الكوكيز تبرد تماما لتتماسك وتصبح مقرمشة.

للحصول على أفضل كوكيز صحي، لا تبالغي في الخبز.

كوكيز دقيق الأرز يجف سريعا، لذا يكفي حتى يحمر الأطراف فقط.

تبريد الكوكيز ضروري، وعند خروجه من الفرن يكون طري، لكنه يتماسك بعد التبريد.

يمكن استبدال العسل بالتمر المعجون لصناعة كوكيز خالة من السكر المضاف.

إضافة البيضة مهمة لأن دقيق الأرز لا يحتوي جلوتين يساعد على التماسك.

للتخزين ضعي الكوكيز في علبة محكمة وسيظل هشًّا حتى أسبوع.

فوائد الكوكيز الصحي بدقيق الأرز

مناسب للرجيم لأنه خالٍ من الدقيق الأبيض.

يمنح طاقة دون رفع السكر بسرعة بسبب العسل والشوفان.

يحتوي على دهون صحية عند استخدام زيت جوز الهند.

ينطبق على أنظمة غذائية متعددة مثل الجلوتين فري.

