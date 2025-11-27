طريقة عمل المارشيملو فى البيت بمكونات بسيطة

18 حجم الخط

طريقة عمل المارشيملو، المارشميلو من أكثر الحلويات التي يعشقها الكبار والصغار، بملمسه الناعم وإسفنجيته الخفيفة وطعمه الحلو اللذيذ.

ورغم أنه متوفر جاهز، فإن المارشميلو المنزلي يتميز بنكهة طبيعية، ومكونات بسيطة، وتكلفة أقل، كما يمكن التحكم في لونه وشكله ونكهته حسب الرغبة.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل المارشيملو.

مكونات عمل المارشيملو:

كوب سكر أبيض

نصف كوب ماء مقسم نصفين

2 ملعقة كبيرة جيلاتين بودر

ربع كوب عسل جلوكوز يمكن استبداله بالعسل الأبيض

رشة ملح

ملعقة كبيرة فانيليا

سكر بودر ونشا للتغليف

طريقة عمل المارشيملو

طريقة عمل المارشيملو:-

ضعي 2 ملعقة جيلاتين مع ربع كوب ماء بارد في وعاء صغير.

اتركيه 10 دقائق حتى يتماسك ويصبح مثل الجيلي.

هذه الخطوة مهمة لتأكيد ذوبان الجيلاتين لاحقا دون تكتل.

في قدر على النار ضعي كوب السكر، وربع كوب الماء المتبقي، وعسل الجلوكوز أو العسل، ورشة الملح.

قلبي المكونات على نار متوسطة حتى يذوب السكر، ثم اتركيه يغلي بدون تقليب.

علامة نجاح الخطوة يصل الخليط لمرحلة الكرة اللينة أو حوالى 115° إلى 118° إذا كان لديكِ ميزان حرارة.

بدون ميزان خذي نقطة من الخليط وضعيها في ماء بارد، ستتكون كرة طرية يمكن تشكيلها.

ارفعي القدر من على النار.

أضيفي خليط الجيلاتين المتماسك فورا، وقلبي حتى يذوب تماما.

صبي الخليط في وعاء كبير للخلاط الكهربائي.

ابدئي الخفق السريع من 8 إلى 10 دقائق تقريبا.

يتحول الخليط من لون شفاف إلى أبيض كريمي.

يصبح قوامه أثخن ويزداد حجمه.

عندما يبرد قليلا، ويصبح مثل الكريمة السميكة جدا، ويحافظ على شكل خطوط الخفق.

في النهاية أضيفي الفانيليا وأي لون أو نكهة ترغبين بها.

جهزي صينية مدهونة قليلا بالزيت أو مبطنة بورق زبدة.

رشي خليط من السكر البودرة والنشا على القاع.

اسكبي خليط المارشميلو ووزعيه بملعقة مدهونة زيت.

رشي الوجه أيضا بخليط السكر والنشا.

اتركيه لمدة 6 ساعات أو ليلة كاملة ليجمد تماما.

ثم قطعيه بسكين مدهون بالزيت أو مقص نظيف، وقلبيه في السكر البودر من جميع الجهات.

أو ضعي الخليط في كيس حلواني.

ارسمي خطوطا على ورق زبدة، ثم اتركيها تجف وقطعيها مكعبات صغيرة.

يوضع في علبة محكمة في درجة حرارة الغرفة، ويبقى طازج لمدة أسبوعين.

لا يفضل وضعه في الثلاجة حتى لا يمتص رطوبة ويتحول لزج.

