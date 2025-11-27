ليفربول يدخل معركة الـ100 مليون يورو لخطف موهبة ألمانية من أرسنال وبرشلونة

18 حجم الخط

يواصل نادي ليفربول تحركاته لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة، في ظل تراجع النتائج والهزيمة الثقيلة أمام آيندهوفن بنتيجة 4-1 على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتُعد هذه الخسارة التاسعة للريدز في آخر 12 مباراة، في أسوأ سلسلة نتائج للفريق منذ موسم 1953-1954، وذلك بعد أيام من سقوطه أمام نوتينجهام فورست بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي.

وكشفت صحيفة بيلد الألمانية، ان ليفربول انضم رسميًا إلى سباق التعاقد مع الموهبة الألمانية الصاعدة أسان أويدراوجو، نجم لايبزيج وصاحب الـ19 عامًا، والذي أصبح هدفًا مشتركًا لعدد من كبار أوروبا، أبرزهم آرسنال وبرشلونة.

ويُعد أويدراوجو واحدًا من أبرز المواهب في البوندسليجا، حيث شارك في جميع مباريات الدوري الـ12 هذا الموسم، وتبلغ قيمته السوقية 100 مليون يورو.

كما ظهر اللاعب لأول مرة مع المنتخب الألماني في فترة التوقف الدولي بشهر نوفمبر، ونجح في تسجيل هدف خلال الفوز العريض على سلوفاكيا بنتيجة 6-0، قبل أن يتعرض لإصابة في وتر العضلة الخلفية اليسرى.

ويمتد عقد اللاعب مع لايبزيج حتى عام 2029، ولا يخطط النادي الألماني للدخول في مفاوضات بشأن مستقبله خلال منتصف الموسم، ما يجعل مهمة أي نادٍ في محاولة ضمه معقدة ومكلفة، مع توقعات بزيادة قيمته السوقية في عام 2026.

مدرب مفاجئ مرشح لخلافة سلوت في ليفربول

وباتت أيام أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، معدودة في أنفيلد، بسبب النتائج السلبية التي يعاني منها الريدز مؤخرا، وآخرها الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام نوتينجهام فورست في ملعب آنفيلد، قبل الخسارة أمام آيندهوفن في أنفيلد في دوري أبطال أوروبا.

وكشف تقرير صحفي لـ"TEAM TALK" موقف ليفربول من إقالة المدرب آرني سلوت، وتحديد مرشح مفاجئ لخلافته في تدريب الفريق.

أنجي بوستيكوجلو

وأكدت الصحيفة أن أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام ونوتنجهام فورست السابق يحظى بإعجاب كبير من مجلس إدارة ليفربول، وينظر إليه على أنه الشخص المناسب لتدريب الريدز، على الرغم من الصعوبات الواضحة التي واجهها في نوتينجهام فورست قبل أن تتم إقالته في بداية هذا الموسم.

ولم تخفف إقالة أنجي بوستيكوجلو من تدريب نوتينجهام فورست من إعجاب ليفربول به، إلا أن الصحيفة أكدت أن الطريق لا يزال طويلًا قبل أن يصبح أنجي بوستيكوجلو المسئول في ملعب أنفيلد بدلًا من آرني سلوت الذي يتلقى دعم إدارة الريدز في الوقت الحالي.

