نوتنجهام يستقر على خليفة بوستيكوجلو لتدريب الفريق

بات الإنجليزي شون دايتش، المدير الفني السابق لأندية إيفرتون وبيرنلي وواتفورد، من تدريب فريق نوتنجهام فورست، بعقد طويل الأمد، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن ذلك، مساء اليوم الإثنين.

وكان نوتنجهام، قد أعلن إقالة مدربه الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، يوم السبت الماضي، عقب الهزيمة أمام تشيلسي بثلاثية نظيفة.

شون دايتش ومانشيني ضمن قائمة المرشحين لتدريب نوتنجهام 

ووفقًا لصحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية، فإن دايتش برز كأبرز المرشحين ليصبح ثالث مدرب دائم للفريق هذا الموسم بعد إقالة بوستيكوجلو، من قبله البرتغالي نونو سانتو.

كما تحدث نوتنجهام مع الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني السابق لمنتخبي إيطاليا والسعودية، والذي تولى من قبل تدريب مانشستر سيتي.

بالإضافة إلى تلك الأسماء، فقد درس نوتنجهام فكرة التعاقد مع ماركو سيلفا، مدرب فولهام.

