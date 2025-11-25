جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 12

18 حجم الخط

ترتيب الدوري الإنجليزي، تراجع ليفربول للمركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد إنتهاء الجولة الـ12.

ويتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة ويليه تشيلسي في المركز الثاني برصيد 23 نقطة ثم مانشستر سيتي ثالثا برصيد 22 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 12

1- أرسنال 29 نقطة

2- تشيلسي 23 نقطة

3- مانشستر سيتي 22 نقطة

4- أستون فيلا 21 نقطة

5- كريستال بالاس 20 نقطة

6- برايتون 19 نقطة

7- سندرلاند 19 نقطة

8- بورنموث 19 نقطة

9- توتنهام هوتسبير 18 نقطة

10- مانشستر يونايتد 18 نقطة

11- إيفرتون 18 نقطة

12- ليفربول 18 نقطة

13- برينتفورد 16 نقطة

14- نيوكاسل يونايتد 15 نقطة

15- فولهام 14 نقطة

16- نوتنجهام فوريست 12 نقطة

17- وست هام 11 نقطة

18- ليدز يونايتد 11 نقطة

19- بيرنلي 10 نقاط

20- وولفرهامبتون نقطتان

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

