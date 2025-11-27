سيطرة مفقودة وأداء باهت، سلوت يطرق أبواب الرحيل بسقوط تاريخي في دوري الأبطال

18 حجم الخط

تحدثت تقارير في الصحافة الأوروبية عن اقتراب الهولندي أرني سلوت من الرحيل عن ليفربول الإنجليزي، بعد الخسارة التاريخية التي تلقاها فريقه أمام آيندهوفن بنتيجة (1-4) في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/2026.

أزمات فنية ونفسية

وقالت التقارير أن سلوت يعاني أزمات فنية ونفسية كبيرة مع ليفربول، وأن المدرب الهولندي فقد السيطرة على اللاعبين وتوترت العلاقة بينهما خاصة خلال الفترة الأخيرة.

تراجع مستوى النجوم

وأوضحت التقارير، أن الأداء الباهت للفريق الإنجليزي بات واضحا خاصة مع تراجع مستوى العديد من اللاعبين أبرزهم محمد صلاح، وأن المدير الفني الهولندي يتحمل المسئولية الفنية فيما آلت إليه الأمور داخل “الريدز”.

رحيل منتظر

وذكرت التقارير الصحفية، أن المدرب الهولندي بات قريبا من الرحيل، وأن أي تعثر في الأيام المقبلة على مستوى البريميرليج أو دوري الأبطال، سيؤدي إلى إنهاء العلاقة بينه وبين ليفربول بشكل رسمي.

سقوط تاريخي

وتعرض ليفربول لهزيمة تاريخية أمام آيندهوفن الهولندي بنتيجة (1-4)، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

