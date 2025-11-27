مشاجرة بالشوم ومياه نار، قعدة صلح بين زوجين تتحول إلى جريمة بشبرا الخيمة

18 حجم الخط

شهدت منطقة شبرا الخيمة بـ محافظة القليوبية مشاجرة عنيفة بين طرفين بسبب خلافات عائلية، أسفرت عن إصابة الزوج وشقيقه بحروق وإصابات متعددة في أنحاء الجسم، إضافة إلى إصابة أحد الجيران.

ووقعت الحادثة أثناء محاولة الزوج إعادة زوجته إلى منزل الزوجية بعد أن تركت المنزل منذ نحو أسبوع، حيث تصاعدت الخلافات بين الزوج وشقيقه من جهة، وأهالي الزوجة من جهة أخرى.

تلقى قسم شرطة أول شبرا الخيمة القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين أن الزوج توجه برفقة شقيقه إلى منزل أسرة زوجته في محاولة للصلح، إلا أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين سرعان ما تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها والد الزوجة وشقيقها على الزوج وشقيقه باستخدام الشوم، كما قاموا بإلقاء مادة حارقة «مياه نار» عليهما.

إصابة زوج في مشاجرة بسبب الخلافات العائلية بشبرا الخيمة

وأسفر الاعتداء بشبرا الخيمة القليوبية عن إصابة الزوج بإصابة في الرأس، وإصابة شقيقه بحروق وإصابات متعددة بالجسم، بالإضافة إلى إصابة أحد الجيران أثناء محاولته التدخل لفض المشاجرة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وألقت قوات الأمن القليوبية القبض على حما الزوج باعتباره المتهم الرئيسي في الواقعة، بينما جارٍ ضبط وإحضار شقيق الزوجة الهارب.

كما كلفت جهات التحقيق المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة حول ملابسات الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

