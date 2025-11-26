الأربعاء 26 نوفمبر 2025
محافظات

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص أسفل كوبري قليوب

شهدت منطقة أسفل كوبري قليوب في اتجاه بنها بمحافظة القليوبية، اليوم، حادث انقلاب ميكروباص خلال السير على الطريق، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة، وجرى نقل المصابين لمستشفى قليوب التخصصي وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من هيئة الإسعاف، يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور تم توجيه عدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وكشفت  المعاينة الأولية أنه لا يوجد وفيات حتى الآن، فيما تخضع الحالات المصابة للفحص الطبي لتحديد مدى خطورة الإصابات بمستشفى قليوب التخصصي.

وتسبب الحادث في تباطؤ الحركة المرورية بمحيط الكوبري، كما تم إخطار الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومعاينة موقع الحادث للوقوف على ملابساته وأسبابه.

