إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص أسفل كوبري قليوب

18 حجم الخط

شهدت منطقة أسفل كوبري قليوب في اتجاه بنها بمحافظة القليوبية، اليوم، حادث انقلاب ميكروباص خلال السير على الطريق، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة، وجرى نقل المصابين لمستشفى قليوب التخصصي وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من هيئة الإسعاف، يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور تم توجيه عدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وكشفت المعاينة الأولية أنه لا يوجد وفيات حتى الآن، فيما تخضع الحالات المصابة للفحص الطبي لتحديد مدى خطورة الإصابات بمستشفى قليوب التخصصي.

وتسبب الحادث في تباطؤ الحركة المرورية بمحيط الكوبري، كما تم إخطار الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومعاينة موقع الحادث للوقوف على ملابساته وأسبابه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.