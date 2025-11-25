تحرير محضر ضد مرشح مستقل بسبب خرق الصمت الانتخابى في القليوبية

18 حجم الخط

أكد اللواء أحمد شادى رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية أنه تم تحرير محضر ضد أحد المرشحين بدائرة بنها وكفر شكر، بسبب خرق الصمت الانتخابى، وترك اللافتات الدعائية الخاصة به فى محيط اللجان الانتخابية بالوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى التابعة للمركز والمدينة

وأشار إلى أنه تم إخطار المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بالمخالفة، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات بأهمية وضرورة ضبط العملية الانتخابية والوقوف على مسافة متساوية من كافة المرشحين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية



تحرير محضر ضد مرشح مستقل بسبب خرق الصمت الانتخابى بكفر شكر

كان المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية قد أمر بإحالة المسئولين فى الوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى للتحقيق فى واقعة ورود شكاوى من بعض المرشحين يوجد 34 لافتة دعائية للمرشحين بمحيط اللجان بالوحدة المحلية تم تعليقها فى فترة الصمت الانتخابى، وبشكل مباشر أمام اللجان الانتخابية بالمخالفة للقانون ، وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات ومحافظ القليوبية بإزالة كافة الدعاية الانتخابية فورا، بمعرفة اللواء أحمد شادى رئيس مركز ومدينة كفر شكر

وتلقى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية شكاوى من بعض المرشحين بدائرة بنها وكفر شكر بوجود لافتات ودعاية انتخابية بمحيط اللجان الانتخابية بالوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى، تخص أحد المرشحين، وعلى الفور كلف محافظ القليوبية اللواء أحمد شادى رئيس مركز ومدينة كفر شكر بالنزول إلى أرض الواقع، حيث تم تنفيذ حملة إزالة لرفع كافة اللافتات والدعاية الانتخابية للمرشحين بمحيط اللجان الانتخابية فى إطار القانون والشفافية والنزاهة والحيادية والوقوف على مسافة متساوية من كافة المرشحين لمجلس النواب 2025

