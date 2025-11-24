محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان لجان انتخابات النواب

18 حجم الخط

تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لجنة مدرسة عمار بن ياسر بحي غرب شبرا الخيمة، فيما أجرى اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، أيضا بعض اللجان بنطاق شبرا الخيمة.

محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان المقار الانتخابية بالقليوبية

وخلال الجولة، تفقد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية محيط اللجان والمدارس المخصصة للاقتراع، وراجع انتشار القوات ونقاط التأمين والارتكازات الشرطية، للتأكد من تطبيق خطة التأمين الميدانية بكامل تفاصيلها، وضمان تحقيق السيطرة الأمنية الكاملة داخل وخارج اللجان لحماية سير العملية الانتخابية دون أي معوقات.

وقد رافقه في الجولة كل من: اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بـالقليوبية، واللواء أحمد الشربينى مفتش الأمن العام، حيث شددوا على متابعة الحالة الأمنية لحظة بلحظة وتأمين محيط اللجان من أي ازدحام أو محاولة تعطيل.

وتُدار العملية الانتخابية ميدانيًا من خلال انتشار موسّع للقوات، وتكثيف الخدمات الثابتة والمتحركة، وتأمين المحاور الحيوية والطرق الرئيسية المؤدية إلى اللجان.

وخلال لقاء اللواء أشرف جاب الله بالقوات في مواقع مختلفة، وجه برفع درجات الجاهزية القصوى على مدار اليوم، وتشديد الإجراءات على المداخل والمخارج، وزيادة الدوريات الراكبة والثابتة، مؤكدًا أن "توفير مناخ آمن وهادئ للناخبين حق أصيل، ولن نتهاون في أي محاولة للإخلال بالأمن أو التأثير على سير الانتخابات".

وتواصل الأجهزة الأمنية بالقليوبية تنفيذ خطتها المحكمة لتأمين اللجان والمنشآت الحيوية والطرق الرئيسية، بما يضمن استمرار العملية الانتخابية وسط حالة من الهدوء والانضباط الكامل منذ اللحظات الأولى لانطلاقها.

