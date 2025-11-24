الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان لجان انتخابات النواب

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد اللجان الانتخابية، فيتو
18 حجم الخط

تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لجنة مدرسة  عمار بن ياسر بحي غرب شبرا الخيمة، فيما أجرى اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، أيضا بعض اللجان بنطاق شبرا الخيمة.

تمركز سيارات مياه القليوبية أمام لجان انتخابات مجلس النواب

محافظ القليوبية يتابع سير العملية الانتخابية لمجلس النواب من غرفة الشبكة الوطنية

محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان المقار الانتخابية بالقليوبية

وخلال الجولة، تفقد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية محيط اللجان والمدارس المخصصة للاقتراع، وراجع انتشار القوات ونقاط التأمين والارتكازات الشرطية، للتأكد من تطبيق خطة التأمين الميدانية بكامل تفاصيلها، وضمان تحقيق السيطرة الأمنية الكاملة داخل وخارج اللجان لحماية سير العملية الانتخابية دون أي معوقات.

وقد رافقه في الجولة كل من: اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بـالقليوبية، واللواء أحمد الشربينى مفتش الأمن العام، حيث شددوا على متابعة الحالة الأمنية لحظة بلحظة وتأمين محيط اللجان من أي ازدحام أو محاولة تعطيل.

وتُدار العملية الانتخابية ميدانيًا من خلال انتشار موسّع للقوات، وتكثيف الخدمات الثابتة والمتحركة، وتأمين المحاور الحيوية والطرق الرئيسية المؤدية إلى اللجان.

وخلال لقاء اللواء أشرف جاب الله بالقوات في مواقع مختلفة، وجه برفع درجات الجاهزية القصوى على مدار اليوم، وتشديد الإجراءات على المداخل والمخارج، وزيادة الدوريات الراكبة والثابتة، مؤكدًا أن "توفير مناخ آمن وهادئ للناخبين حق أصيل، ولن نتهاون في أي محاولة للإخلال بالأمن أو التأثير على سير الانتخابات".

وتواصل الأجهزة الأمنية بالقليوبية تنفيذ خطتها المحكمة لتأمين اللجان والمنشآت الحيوية والطرق الرئيسية، بما يضمن استمرار العملية الانتخابية وسط حالة من الهدوء والانضباط الكامل منذ اللحظات الأولى لانطلاقها.

 

محافظ القليوبية يتفقد اللجان الانتخابية، فيتو
محافظ القليوبية يتفقد اللجان الانتخابية، فيتو
محافظ القليوبية يتفقد اللجان الانتخابية، فيتو
محافظ القليوبية يتفقد اللجان الانتخابية، فيتو

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات مجلس النواب 2025 محافظة القليوبية محافظ القليوبية مجلس النواب 2025 المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية

مواد متعلقة

تمركز سيارات مياه القليوبية أمام لجان انتخابات مجلس النواب

تعليم القليوبية تعلق على تكدس الطلاب أمام إحدى المدارس: نطبق لائحة الانضباط ولم نخالف التعليمات

محافظ القليوبية: ضبط 160 كيلو جرام زيت طعام مجهول المصدر

الأكثر قراءة

انفجار بركاني هائل في إثيوبيا يثير الذعر، وتحذير من خطر شديد على الدول المجاورة (فيديو)

إحدى لجان الشرقية تشهد توترا بعد انتشار فيديو يتهم مرشحا بالتدخل في الانتخابات

حكاية سرقة 2 مليون جنيه ودائع من الإنترنت البنكي، طبيب يستغيث: تحويشة العمر ضاعت في ساعة (فيديو)

الحبس 6 أشهر للفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل

البلدي تتراجع جنيهين، سعر الفراخ اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

السيسي يوجه بإزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الإثنين، عيار 21 يصل لهذا المستوى

استصلاح أراضٍ جديدة وطرحها مع بداية 2026، تعرف على خطة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه، تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيله: الشيخ محمود خليل الحصري صوت خالد في عالم التلاوة

تفسير رؤية المأذون في المنام وعلاقتها بالترقية في العمل

حكاية جامع الشيخ عبد الغني النابلسي في دمشق وأبرز مؤلفاته

المزيد
الجريدة الرسمية