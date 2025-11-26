الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اللجنة العامة بشبرا الخيمة تعلن الحصر العددي لانتخابات النواب في القليوبية

الحصر العددى يشبرا
الحصر العددى يشبرا الخيمة القليوبية
أعلنت اللجنة العامة، بالدائرة الثالثة، ومقرها قسم شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية، الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب 2025 بالقليوبية، وذلك بعد انتهاء أعمال الحصر من اللجان الفرعية المنتشرة بالدائرة.

تحرير محضر ضد مرشح مستقل بسبب خرق الصمت الانتخابى في القليوبية

محافظ القليوبية يتفقد لجان طوخ لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية (صور)

اللجنة تعلن عدد الناخبين والأصوات الصحيحة والباطلة

وكشفت اللجنة القليوبية، فيما يخص المقاعد الفردية، أنه بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية بالدائرة 878095 صوتا، فيما بلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان الفرعية 27528 ناخب، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة 4410 صوتا، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان الفرعية 23118 صوتا.

وحصل كل مرشح وفقا لترتيب بطاقة التصويت علي النحو التالي:

-      مجاهد نصار 19384 صوتا.

-      أشرف أمين 17699 صوتا.

-      إبراهيم كرم 4990 صوتا.

-      حسام عبد الحكيم 2979 صوتا.

-      محمد محمد مصطفي حسن 1637 صوتا.

-      محمود أمين 1727 صوتا.

-      عثمان أحمد عثمان 1741 صوتا.

-      فرج عيسي 926 صوتا.

-      خالد بكتاش 1117 صوتا.

-      رشا عبد الرحمن 1922 صوتا.

-      حازم هاني توفيق 15332 صوتا.

اللجنة تعلن الحصر العددي على المقاعد الفردية

وفيما يخص القائمة، فقد بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بجميع لجان الدائرة 878095 صوتا، وبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم علي المقاعد 27562 صوتا، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة 5084 صوتا، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 22444 صوتا، عدد الأصوات التي انتخبت القائمة 19351 صوتا، وعدد الأصوات التي لم تنتخب القائمة 3093 صوتا.

الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب فى القليوبية انتخابات مجلس النواب مجلس النواب 2025 محافظة القليوبية

