الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أحمد الشرع: الساحل السوري أولوية لنا ولن نسمح بسلطة منفصلة عن باقي الدولة

أحمد الشرع، فيتو
أحمد الشرع، فيتو
18 حجم الخط

الساحل السوري، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم، على أنه لن تكون هناك سلطة قائمة بذاتها في الساحل السوري عن باقي الدولة.

أحمد الشرع يشدد على عدم السماح بانفصال الساحل السوري

وجاء تشديد الشرع على عدم انفصال الساحل السوري، خلال مشاركته عبر اتصال فيديو في اجتماع مع مسئولي اللاذقية، تناول فيه أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها المحافظة.

وقال أحمد الشرع: أتفهم كثيرًا المطالب المحقة التي خرج بها الناس في اليومين الماضيين بـ الساحل السوري، وبعضها مسيس، وفق قوله.

اللاذقية، سوريا
اللاذقية، سوريا

وشدد الرئيس السوري أحمد الشرع، على أنه لن يكون للساحل السوري سلطة قائمة بذاتها منعزلة عن باقي الدولة، كرد على المطالبات التى رفعت خلال الاحتجاجات، مؤكدا أن الساحل السوري يثبت أن الوحدة الوطنية داخل البلاد قوية والتنوع الطائفي إثراء للدولة.

الساحل السوري يطل على الممرات التجارية عالميا

وأشار الشرع إلى أن، الفيدرالية تشبه الإدارة المحلية والقوانين القائمة حاليًا في سوريا مع تعديلات بسيطة، وخلال الفترة الحالية يتم التركيز على التنمية الاقتصادية وحماية البلاد من المخاطر داخليًا وخارجيًا.

وتابع الشرع، الساحل السوري أولوية لنا لأنه يطل على الممرات التجارية عالميا، وسيشكل ربطا اقتصاديا قويا مع دول المنطقة.

واستطرد الرئيس السوري، عُرض عليه كثيرًا الانفصال بـ إدلب وبدعم دولي، لكني فضلت أن أخاطر بسقوط المدينة عن انفصالها عن باقي الأراضي السورية.

الشرع يطالب بوتين بتسليم بشار الأسد إلى سوريا

الشرع لـ نجل أسامة نمورة: كن مثل أبيك وحشا (فيديو)

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الساحل السوري أحمد الشرع الشرع الرئيس السوري اللاذقية الفيدرالية إدلب انفصال الساحل السوري

مواد متعلقة

الرئاسة السورية توضح حقيقة علاقة أحمد الشرع بالتحالف الأمريكي ضد داعش

الشرع يستدعي القوات الأمريكية في سوريا، ماذا حدث؟

الشرع: دمشق أصبحت حليفا جيوسياسيا لواشنطن وهناك أسباب لوجودها العسكري في سوريا

خبير في الصراع العربي الإسرائيلي يكشف أهداف زيارة أحمد الشرع لأمريكا

الأكثر قراءة

ارتفاع 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أنظمة سداد شقق جنة مصر بالطرح الجديد

البرتغال بطلا لـ كأس العالم للناشئين بعد الفوز على النمسا بهدف نظيف (فيديو)

شوط أول سلبي بين البنك الأهلي وبورفؤاد في كأس مصر

كأس مصر، البنك الأهلي وبورفؤاد يتعادلان سلبيا ويلجآن إلى شوطين إضافيين

آخر تطورات إصابة تير شتيجن ومصيره مع برشلونة

بتروجت يفوز على وادي دجلة بهدف نظيف ويصعد لثمن نهائي كأس مصر (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

قانون الخدمة المدنية، كيف يطعن الموظف على عقوبات العمل؟

أنظمة سداد شقق جنة مصر بالطرح الجديد

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل في شهر جمادى الآخرة

هل يكفي الوضوء بعد الجنابة للصلاة؟ أمين الفتوى يوضح خطأ شائعا (فيديو)

هل مصافحة المرأة الأجنبية حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads