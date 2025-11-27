أحمد الشرع: الساحل السوري أولوية لنا ولن نسمح بسلطة منفصلة عن باقي الدولة

18 حجم الخط

الساحل السوري، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم، على أنه لن تكون هناك سلطة قائمة بذاتها في الساحل السوري عن باقي الدولة.

أحمد الشرع يشدد على عدم السماح بانفصال الساحل السوري

وجاء تشديد الشرع على عدم انفصال الساحل السوري، خلال مشاركته عبر اتصال فيديو في اجتماع مع مسئولي اللاذقية، تناول فيه أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها المحافظة.

وقال أحمد الشرع: أتفهم كثيرًا المطالب المحقة التي خرج بها الناس في اليومين الماضيين بـ الساحل السوري، وبعضها مسيس، وفق قوله.

اللاذقية، سوريا

وشدد الرئيس السوري أحمد الشرع، على أنه لن يكون للساحل السوري سلطة قائمة بذاتها منعزلة عن باقي الدولة، كرد على المطالبات التى رفعت خلال الاحتجاجات، مؤكدا أن الساحل السوري يثبت أن الوحدة الوطنية داخل البلاد قوية والتنوع الطائفي إثراء للدولة.

الساحل السوري يطل على الممرات التجارية عالميا

وأشار الشرع إلى أن، الفيدرالية تشبه الإدارة المحلية والقوانين القائمة حاليًا في سوريا مع تعديلات بسيطة، وخلال الفترة الحالية يتم التركيز على التنمية الاقتصادية وحماية البلاد من المخاطر داخليًا وخارجيًا.

وتابع الشرع، الساحل السوري أولوية لنا لأنه يطل على الممرات التجارية عالميا، وسيشكل ربطا اقتصاديا قويا مع دول المنطقة.

واستطرد الرئيس السوري، عُرض عليه كثيرًا الانفصال بـ إدلب وبدعم دولي، لكني فضلت أن أخاطر بسقوط المدينة عن انفصالها عن باقي الأراضي السورية.

