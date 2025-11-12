الشرع يستدعي القوات الأمريكية في سوريا، ماذا حدث؟

18 حجم الخط

دعا الرئيس السوري أحمد الشرع، القوات الأمريكية إلى الإشراف على عملية دمج "قوات سوريا الديمقراطية" ضمن مكون الجيش السوري، مؤكدًا أن حماية أراضي سوريا مسؤولية الدولة السورية.



وأوضح الشرع في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست: "أرى أن الحل الأمثل هو أن تُسنَد مهمة الإشراف على عملية الدمج إلى القوات الأمريكية المتمركزة في سوريا، بينما تتحمل الدولة السورية وحدها مسؤولية حماية أراضيها وتأمين سيادتها".

وقد قام الشرع بزيارة رسمية إلى واشنطن قبل يومين، التقى خلالها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، حيث ناقش الجانبان قضايا ثنائية ودبلوماسية تهم البلدين.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام تركية، قبل أكثر من أسبوع، استنادًا إلى مصادر أمنية، بأن نحو 2000 عنصر من "حزب العمال الكردستاني" قد انضموا إلى "قسد" منذ بداية العام الجاري.

من جهته، أكد سيبان حمو، عضو القيادة العامة لـ"قسد" وعضو اللجنة العسكرية المفاوضة، في تصريحٍ صدر في 6 نوفمبر الجاري، أن الاندماج في الدولة السورية يظل "خيارًا مطروحًا" للقوات الكردية، لكن المفاوضات الجارية مع حكومة دمشق تمر حاليًا بمرحلة حساسة للغاية، دون تسجيل تقدم ملموس حتى الآن.

