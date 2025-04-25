الجمعة 25 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

المبعوث الأممي إلى سوريا: الوضع في الساحل السوري مقلق

علم سوريا،فيتو
علم سوريا،فيتو

رحب المبعوث الأممي إلى سوريا: غير بيدرسن بوحدة موقف مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا.

وقال المبعوث الأممي إلى سوريا أمام مجلس الأمن: الشعب السوري يظهر رغبة شديدة في الانعتاق من إرث النظام السابق، ونحن بحاجة إلى عملية سياسية شاملة في سوريا لينجح الانتقال هناك.

وأكد المبعوث الأممي إلى سوريا، أن الإعلان الدستوري ساهم جزئيا في ملء الفراغ الدستوري في سوريا، مشيرا الي أن كثير من النساء أعربن عن قلقهن إزاء التوجهات السياسية والاجتماعية

وتابع:لا توجد سوى امرأة واحدة في تشكيلة السلطة الجديدة في سوريا، كما  ثمن النقاش الصريح مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني.

وأشار  إلى أنه تمت مناقشة الحاجة إلى عملية دستورية تشمل جميع المكونات الاجتماعية والسياسية في دمشق، نظرا لخطورة الأوضاع في الساحل السوري.

كما ناشد السلطات المؤقتة في سوريا الإعلان عن نتائج التحقيق في أحداث الساحل،  مشيرا إلى أنه لا يزال هناك شعور عميق بالإقصاء من بعض شرائح المجتمع السوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعد الشيباني أحمد الشرع الرئيس السوري الرئيس السوري أحمد الشرع الساحل السوري المبعوث الأممي إلى سوريا بيدرسن سوريا مجلس الأمن الدولي

مواد متعلقة

رئيس وزراء قطر: نسعى لوقف إطلاق النار بغزة ورفع العقوبات عن سوريا

بأغنية « ارفع رأسك فوق أنت سوري»، عائلة سورية تخطف الأنظار بحديقة الأسماك (فيديو وصور)

الأمم المتحدة تكشف عن خطة لإعادة إعمار سوريا

ads

الأكثر قراءة

عالم بالأوقاف يعلق على قتل شاب لقطة: قد لا يدخل الجنة ولو كان صواما قواما

بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا، شاهد المباراة الآن

استوري غامضة من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا (بث مباشر)

بث مباشر، مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا 2025

الزمالك يتحرك قانونيًا ضد مرتضى منصور

عفو رئاسي عن 746 نزيلا بمناسبة عيد تحرير سيناء (صور)

ابنة نعيم عيسى تكشف مفاجأة صادمة عن حالة والدها الصحية

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25/4/2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

سعر طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17700 جنيه اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، برشلونة مع إنتر ميلان.. الأهلي وبتروجت.. الزمالك ضد المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»، الإفتاء توضح معنى حديث إحباط العمل

عالم بالأوقاف يعلق على قتل شاب لقطة: قد لا يدخل الجنة ولو كان صواما قواما

والدا النبي في الجنة أم في النار؟.. يسري جبر يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية