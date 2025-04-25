المبعوث الأممي إلى سوريا: الوضع في الساحل السوري مقلق

رحب المبعوث الأممي إلى سوريا: غير بيدرسن بوحدة موقف مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا.

وقال المبعوث الأممي إلى سوريا أمام مجلس الأمن: الشعب السوري يظهر رغبة شديدة في الانعتاق من إرث النظام السابق، ونحن بحاجة إلى عملية سياسية شاملة في سوريا لينجح الانتقال هناك.

وأكد المبعوث الأممي إلى سوريا، أن الإعلان الدستوري ساهم جزئيا في ملء الفراغ الدستوري في سوريا، مشيرا الي أن كثير من النساء أعربن عن قلقهن إزاء التوجهات السياسية والاجتماعية

وتابع:لا توجد سوى امرأة واحدة في تشكيلة السلطة الجديدة في سوريا، كما ثمن النقاش الصريح مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني.

وأشار إلى أنه تمت مناقشة الحاجة إلى عملية دستورية تشمل جميع المكونات الاجتماعية والسياسية في دمشق، نظرا لخطورة الأوضاع في الساحل السوري.

كما ناشد السلطات المؤقتة في سوريا الإعلان عن نتائج التحقيق في أحداث الساحل، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك شعور عميق بالإقصاء من بعض شرائح المجتمع السوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.