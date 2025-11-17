الكشف عن موعد محاكمة المتهمين في انتهاكات الساحل السوري

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل السوري، بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين بارتكاب الانتهاكات في الساحل، اليوم الإثنين.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، في منشور عبر منصة إكس:"غدا صباحا (الاثنين) تبدأ أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات بأحداث ‌الساحل السوري".

وأضاف العنزي في منشوره: "ستكون المحاكمات مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلي والدولي".

هذا وفي وقت سابق، أعلنت لجنة التحقيق في أحداث محافظة السويداء في سوريا، صباح الاثنين، أن المحافظة شهدت انتهاكات عدة شملت القتل والتهجير القسري، تورط فيها عناصر من الأمن ووزارة الدفاع وعشائر من السويداء وفصائل مسلحة، مؤكدة إحالة جميع المتورطين إلى القضاء.

وقال المتحدث باسم اللجنة عمار عز الدين لسكاي نيوز عربية، إنه تم التوصل إلى عدد من مرتكبي الانتهاكات من الفصائل والعشائر، وتم الاتفاق على تمديد عمل اللجنة بسبب الرغبة في التوصل إلى باقي المتورطين.

وأضاف أن: "السويداء شهدت العديد من الانتهاكات من بينها القتل والتهجير القسري"، مؤكدا أن "هدف اللجنة هو إحالة جميع المتورطين في الأحداث إلى القضاء".

ولفت عز الدين، إلى أن "عناصر من السويداء، والعشائر، والأمن والدفاع، متورطة في الأحداث"، مؤكدا أن "بعض الفصائل المسلحة ارتكبت انتهاكات ضد العشائر في السويداء".

وأكد المتحدث باسم لجنة التحقيق أن "خطاب الكراهية والطائفية تسبب في دفع بعض الأطراف إلى القتل"، مضيفا أنه "يجب علاج خطاب الكراهية والطائفية عبر المحاسبة والتوعية".

كما أوضح أن "الحل في السويداء يتمثل في المحاسبة ورفع الضرر والمصالحة الوطنية".

