اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق تعلن نتائجها النهائية في أحداث الساحل السوري

أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل في سوريا، أنهم قاموا بتدوين 930 إفادة لشهود على أحداث الساحل.

وتابعت: استمعنا إلى إفادة رسمية ومن موقوفين وأجرينا مشاورات مع جهات دولية، مضيفة: تكتمنا على أسماء بعض الشهود بناء على طلبهم

وأوضحت اللجنة أن 238 من أفراد الأمن العام والجيش قتلوا على يد فلول النظام في أحداث الساحل، كما تحققنا من مقتل 1426 شخصا بينهم مدنيون وعسكريون سابقون وحصلنا على معلومات عن 20 مفقودا بينهم مدنيون وأفراد من القوات الحكومية.

كما أشارت إلى حصولها على أسماء 265 من المتورطين المفترضين من الفلول، موضحة أن فلول النظام حاولوا السيطرة على مناطق في الساحل بهدف إقامة دويلة.

وأوضحت لجنة التحقيق في أحداث الساحل بسوريا أن 200 ألف مسلح اتجهوا للساحل لاستعادته من الفلول فحدث قتل وتجاوزات.

وأشارت أن الانتهاكات رغم اتساع نطاقها فإنها غير منظمة، فبعض الضالعين في الانتهاكات شكلوا عصابات للسلب والنهب، وهناك من انتحل صفات عسكريين أو أفراد أمنيين لتحقيق مكاسب شخصية.

الدوافع الطائفية

كما ألمحت أن الدوافع الطائفية خلال الأحداث كانت خلفيتها ثأرية وليست أيديولوجية، وعائلات ضحايا أفادت أن فلول النظام استخدموا مناطقهم للاعتداء على الأمن.

واختتمت بأن الدولة بذلت جهودا حثيثة لوقف الانتهاكات وتم توقيف ضالعين في الانتهاكات، لكن سيطرة الدولة كانت جزئية خلال فترة الأحداث.

وبشأن ذلك أحلنا إلى النائب العام لائحتين بالمشتبه بضلوعهم في الانتهاكات، ونوصي بملاحقة الفارين من العدالة والمضي في إجراءات العدالة الانتقالية.

جدير بالذكر أن الساحل السوري المطل على البحر المتوسط شهد أعمال عنف طائفية مروعة لعدة أيام بدءا من 6 مارس.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن "حوالي 1700 مدني، معظمهم من الطائفة العلوية، قتلوا"، متهما القوات الأمنية والمجموعات المتحالفة معها بالمشاركة في "إعدامات ميدانية وتهجير قسري وإحراق منازل"، بينما اتهمت السلطات السورية مؤيدي نظام الأسد المسلحين بإشعال العنف عبر شن هجمات على القوات الأمنية الجديدة.

وأعلنت السلطات السورية إثر تلك الأحداث تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق في 9 مارس 2025.

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