الشرع لـ نجل أسامة نمورة: كن مثل أبيك وحشا (فيديو)

18 حجم الخط

وجه الرئيس السوري أحمد الشرع كلمات لاقت صدى واسعا على منصات التواصل خلال لقائه مجموعة من الأطفال بمناسبة اليوم العالمي للطفل في دمشق.

وخاطب الشرع نجل القيادي الراحل أسامة نمورة قائلا: “كن مثل أبيك.. وحشا. وزارة الدفاع شغلة ثقيلة”، في مقطع فيديو انتشر بسرعة وحقق نسب مشاهدة عالية.

وجاءت هذه الكلمات خلال استماع الرئيس وعقيلته لطموحات الأطفال والصعوبات التي يواجهونها، حيث عبر عدد من الصغار عن رغبتهم في تولي مناصب وزارية في المستقبل، وعرض كل طفل رؤيته ومشروعه من مقعد الوزير.

حسن ابن الشهيد أسامة نمورة – أبو عمر سراقب يريد أن يصيح وزيرا للدفاع في المستقبل



الرئيس أحمد الشرع: بدك تقاوم، الدفاع شغلة تقيلة ها، كون متل أبوك وحش. pic.twitter.com/ZrR5xevDno — Qasem (@Qasemqt) November 21, 2025

وأكد الشرع حرص الدولة على تعويض ما عاناه الأطفال خلال السنوات الماضية، وتوفير بيئة آمنة وداعمة تكفل حقوقهم وتمنحهم فرصا متكافئة للنمو والتعليم.

يذكر أن الطفل المقصود بالكلام هو نجل القيادي الراحل أسامة نمورة المعروف بـ"أبو عمر سراقب"، الذي شغل منصب القائد العام لجيش الفتح، وكان أحد أبرز قادة المعارضة والعقل المدبر لعمليات عسكرية ضد قوات النظام، قبل أن يقتل في غارة جوية بمحافظة حلب خلال سنوات الحرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.