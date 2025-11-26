الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إصابات ودمار كبير بعد انفجار مجهول في سوريا (فيديو)

انفجار مجهول في سوريا،
انفجار مجهول في سوريا، فيتو
18 حجم الخط

هز انفجار مجهول بلدة كفر تخاريم في ريف إدلب شمال غربي سوريا، اليوم الأربعاء، مما أسفر  عن إصابة عدد من الأشخاص ووقوع دمار كبير، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

https://x.com/wakalthap2015/status/1993615322235207750?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1993615322235207750%7Ctwgr%5Ea795ad447d2ed238f932075fc96b1f3e30eab2e3%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.skynewsarabia.com%2Fmiddle-east%2F1836449-D981D98AD8AFD98AD988-D8A7D995D8B5D8A7D8A8D8A7D8AA-D988D8AFD985D8A7D8B1-D983D8A8D98AD8B1-D8A7D986D981D8ACD8A7D8B1-D985D8ACD987D988D984-D8B3D988D8B1D98AD8A7

وذكرت وسائل إعلام سورية أن دوي الانفجار سمع في أنحاء البلدة مشيرة إلى وقوع إصابات، من دون أن تتضح طبيعتها أو عددها حتى الآن. 

وأضافت مصادر أن الجهات المختصة لا تزال تتحقق من طبيعة الانفجار

ولا تزال ظروف الحادث غامضة، بينما لم تصدر أي جهة رسمية أو محلية بيانا يوضح أسباب الانفجار أو ملابساته.

 

 

https://x.com/syriahr/status/1993619067182408115?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1993619067182408115%7Ctwgr%5Ea795ad447d2ed238f932075fc96b1f3e30eab2e3%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.skynewsarabia.com%2Fmiddle-east%2F1836449-D981D98AD8AFD98AD988-D8A7D995D8B5D8A7D8A8D8A7D8AA-D988D8AFD985D8A7D8B1-D983D8A8D98AD8B1-D8A7D986D981D8ACD8A7D8B1-D985D8ACD987D988D984-D8B3D988D8B1D98AD8A7

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانفجار مصدره مستودع ذخيرة تابع لأحد الفصائل المسلحة، يقع ضمن منطقة مأهولة بالسكان. 

وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان لإجلاء المصابين، وسط استنفار أمني ومحاولات للتحقق من أسباب الانفجار والجهة المسؤولة عنه. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريف إدلب ووقوع دمار كبير إدلب انفجار أسباب الانفجار سوريا

مواد متعلقة

أول تعليق من السعودية على جولة نتنياهو الاستفزازية بجنوب سوريا

إسرائيل تقدم لائحة اتهام ضد متورطين في تهريب أسلحة من سوريا

كيف ردت دمشق على جولة نتنياهو وكاتس في جنوب سوريا؟

الأكثر قراءة

الحصر العددي للدائرة الرابعة طلخا ونبروه في انتخابات نواب 2025 بالدقهلية

انتخابات النواب 2025، ننشر الحصر العددي النهائي للأصوات بدائرة فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر

انتخابات النواب 2025، ننشر نتيجة الحصر العددي لأصوات دائرة بلبيس ومشتول السوق

عباقرة ولكن مجهولون، "مريم الاسطرلابية" صنعت أول "GPS"

المركزي الأوروبي يحذر البنوك المعتمدة على الدولار بتعزيز احتياطياتها من السيولة

الحصر العددي لأصوات المرشحين بدائرة الزقازيق والقنايات في انتخابات النواب 2025 بالشرقية

السجن 5 سنوات للمتهم بهتك عرض الطفل ياسين بالإسكندرية

إعلان الحصر العددي للدائرة الخامسة بالدقهلية في انتخابات النواب

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

عباقرة ولكن مجهولون، "مريم الاسطرلابية" صنعت أول "GPS"

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح ضرورة الاحتكام إلى الشريعة عند الاختلاف

المزيد
الجريدة الرسمية
ads