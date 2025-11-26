إصابات ودمار كبير بعد انفجار مجهول في سوريا (فيديو)
هز انفجار مجهول بلدة كفر تخاريم في ريف إدلب شمال غربي سوريا، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص ووقوع دمار كبير، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".
وذكرت وسائل إعلام سورية أن دوي الانفجار سمع في أنحاء البلدة مشيرة إلى وقوع إصابات، من دون أن تتضح طبيعتها أو عددها حتى الآن.
وأضافت مصادر أن الجهات المختصة لا تزال تتحقق من طبيعة الانفجار.
ولا تزال ظروف الحادث غامضة، بينما لم تصدر أي جهة رسمية أو محلية بيانا يوضح أسباب الانفجار أو ملابساته.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانفجار مصدره مستودع ذخيرة تابع لأحد الفصائل المسلحة، يقع ضمن منطقة مأهولة بالسكان.
وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان لإجلاء المصابين، وسط استنفار أمني ومحاولات للتحقق من أسباب الانفجار والجهة المسؤولة عنه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا