إصابات ودمار كبير بعد انفجار مجهول في سوريا (فيديو)

هز انفجار مجهول بلدة كفر تخاريم في ريف إدلب شمال غربي سوريا، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص ووقوع دمار كبير، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وذكرت وسائل إعلام سورية أن دوي الانفجار سمع في أنحاء البلدة مشيرة إلى وقوع إصابات، من دون أن تتضح طبيعتها أو عددها حتى الآن.

وأضافت مصادر أن الجهات المختصة لا تزال تتحقق من طبيعة الانفجار.

ولا تزال ظروف الحادث غامضة، بينما لم تصدر أي جهة رسمية أو محلية بيانا يوضح أسباب الانفجار أو ملابساته.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانفجار مصدره مستودع ذخيرة تابع لأحد الفصائل المسلحة، يقع ضمن منطقة مأهولة بالسكان.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان لإجلاء المصابين، وسط استنفار أمني ومحاولات للتحقق من أسباب الانفجار والجهة المسؤولة عنه.

