بونور موجيشا: جاهزون لمواجهة زيسكو والفوز هدفنا

بونور موجيشا لاعب
بونور موجيشا لاعب فريق المصري البورسعيدي
الكونفدرالية، أكد الرواندي بونور موجيشا لاعب فريق المصري البورسعيدي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة زيسكو يونايتد، أنهم كلاعبين يعرفون جيدًا قدرات فريق زيسكو ومستعدون تمامًا للمباراة.

مباراة زيسكو والمصري

وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة زيسكو قال أيضا: "نلعب للفوز بجميع مبارياتنا داخل وخارج ملعبنا".

واشار: “نأمل في تقديم عرض قوي يليق بقدرات لاعبي المصري الفنية والبدنية والجميع داخل الفريق يبذل قصارى جهده من أجل تحقيق الفوز وإسعاد جماهيرنا الوفية”.

موعد مباراة زيسكو والمصري في الكونفدرالية

ويحل فريق المصري ضيفا على زيسكو يونايتد الزامبي في الثالثة عصر غد الجمعة على ملعب ليفي مواناواسا بمدينة ندولا ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتذاع مباراة زيسكو والمصري على قناة بي إن سبورت اتش دي الناقل الحصري للبطولة القارية.

المصري وزيسكو
المصري وزيسكو

موعد المران الأخير لفريق المصري

يقام المران الأخير لفريق المصري في الساعة الثالثة عصر اليوم الخميس - نفس توقيت المباراة - على الملعب الرئيسي لاستاد ليفي مواناواسا بمدينة ندولا، وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران.

ووصلت بعثة النادي المصري إلى ندولا الزامبية أمس الأربعاء.

وتضم البعثة -  التي يترأسها الدكتور محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق الأول  - 39 فردًا من بينهم 22 لاعبًا بالإضافة للجهاز الفني بقيادة التونسي  نبيل الكوكي وأعضاء الجهازين الإداري والطبي وكذلك مسئولي المهمات.

علما بأن محمود جابر المدير الإداري للفريق كان قد سبق الفريق في السفر إلى زامبيا وذلك بصحبة أحد الطهاة، لإتمام كافة ترتيبات البعثة سواء من ناحية الإقامة أو ملاعب التدريب أو التنقلات.

الجريدة الرسمية