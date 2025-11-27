الخميس 27 نوفمبر 2025
رياضة

بمشاركة النني وإبراهيم عادل، مواعيد مباريات كأس السوبر الإماراتي والقطري

محمد النني وإبراهيم
محمد النني وإبراهيم عادل
18

 أعلنت اللجنة المنظمة للسوبر الإماراتي القطري، عودة بطولة السوبر الإماراتي القطري بنسختها الثالثة على مدار 4 أيام بمشاركة 8 فرق بواقع 4 أندية من كل دولة في منافسات تجمع نخبة أبطال الموسم في الإمارات وقطر.

السوبر الإماراتي القطري

وتنطلق النسخة الثالثة في الفترة من 22 إلى 25 يناير 2026، حيث يضم 4 ألقاب تحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا بين أندية البلدين، وتجمع بين أبطال المسابقات المحلية في الدولتين بالموسم الماضي.

ويشارك بالبطولة كل من الغرافة بطل كأس أمير قطر والشارقة وصيف الدوري الإماراتي والوحدة بطل كأس بنك أبوظبي الإسلامي للمحترفين والدحيل وصيف الدوري القطري والسد بطل الدوري القطري وشباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين والأهلي رابع الدوري القطري، مع الجزيرة وصيف كأس رئيس الإمارات.

النني وإبراهيم عادل

 وتتجه انظار جماهير الكرة المصرية إلى المواجهة المرتقبة يوم 25 يناير المقبل والذي يشهد مباراة كأس التحدي الإماراتي القطري التي تجمع بين ناديي الجزيرة المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمد النني وإبراهيم عادل والأهلي.

ابراهيم عادل
إبراهيم عادل

مواعيد مباريات كاس السوبر الإماراتي القطري

تفتتح المنافسات ببطولة كأس السوبر في 22 يناير المقبل، وتجمع الغرافة بطل كأس أمير قطر، مع الشارقة وصيف الدوري الإماراتي على استاد ثاني بن جاسم في الدوحة

وفي اليوم التالي، تستضيف أبوظبي مواجهة درع التحدي بين الوحدة بطل كأس بنك أبوظبي الإسلامي للمحترفين، والدحيل وصيف الدوري القطري، على استاد آل نهيان

أما ثالث المواجهات على درع السوبر فستكون قمة قوية يوم 24 يناير المقبل بين السد بطل الدوري القطري، وشباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين، على استاد جاسم بن حمد بالدوحة

وتختتم الفعالية في 25 من الشهر نفسه بمواجهة على كأس التحدي التي ستجمع الأهلي رابع الدوري القطري، مع الجزيرة وصيف كأس رئيس الإمارات، على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.

