الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قائمة بيراميدز في رحلة زامبيا لمواجهة باور ديناموز

بيراميدز
بيراميدز
18 حجم الخط

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن قائمة الفريق التي تغادر ظهر الأربعاء القاهرة في طريقها إلى زامبيا، استعدادا لمواجهة باور ديناموز الزامبي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

قائمة بيراميدز في رحلة زامبيا لمواجهة باور ديناموز

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - طارق علاء - أسامة جلال  

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

موعد مباراة باور ديناموز الزامبي وبيراميدز 

ويحل بيراميدز حامل اللقب القاري ضيفا على بطل زامبيا في السادسة من مساء السبت المقبل باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في ثاني مواجهات دور المجموعات من دوري الأبطال.

بعثة بيراميدز 

تغادر القاهرة، في الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء، بعثة فريق نادي بيراميدز في طريقها إلى زامبيا، استعدادا لمواجهة باور ديناموز الزامبي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة نادي بيراميدز على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لتوفير الوقت والجهد، تحضيرا للمباراة الهامة، خاصة وأن الرحلة تستغرق أكثر من ٧ ساعات حتى الوصول مباشرة إلى مدينة ندولا التي تستضيف المباراة.

وقرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات بعد الفوز على المقاولون العرب في الدوري، والاكتفاء برحلة السفر إلى زامبيا مع إجراء بعض التدريبات الاستشفائية بمقر إقامة البعثة بعد وصولها إلى زامبيا.

كان بيراميدز افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على ريفرز يونايتد بطل نيجيريا بثلاثية نظيفة يحتل بها صدارة المجموعة الأولى، ويبحث عن فوزه الثاني في زامبيا لتأمين الصدارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز نادي بيراميدز دوري أبطال أفريقيا زامبيا موعد مباراة باور ديناموز الزامبي وبيراميدز

مواد متعلقة

دورتموند يكتسح فياريال برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

موعد سفر بعثة بيراميدز إلى زامبيا لمواجهة باور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا

منتخب سوريا يفوز علي جنوب السودان بثنائية ويتأهل لدور المجموعات بكأس العرب 2025

كأس العرب، تعادل سوريا وجنوب السودان سلبيا في الشوط الاول

بيراميدز يسعى لمزاحمة الأهلي في وصافة الدوري على حساب المقاولون العرب

وصول بعثة المصري إلى أديس أبابا "ترانزيت" قبل التوجه إلى ندولا الزامبية (صور)

محمد موسى يرأس بعثة المصري في زامبيا لمباراة زيسكو بالكونفدرالية

بدون راحة، المصري يؤدي مرانا استشفائيا بالقاهرة قبل السفر إلى زامبيا (صور)

الأكثر قراءة

انتخابات النواب 2025، ننشر نتيجة الحصر العددي لأصوات دائرة بلبيس ومشتول السوق

نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة مركز الحسينية بالشرقية

ننشر نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة منيا القمح بالشرقية

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025

وزيرة التضامن خلال افتتاح منتدى مستشفى أهل مصر: أول حدث علمي من نوعه بالشرق الأوسط

موعد جولة الإعادة للمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025

مرتضى منصور قبل الأخير، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بميت غمر في الدقهلية

انتخابات مجلس النواب 2025، ننشر نتائج الحصر العددي لدائرة ديرب نجم والإبراهيمية

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المسك في المنام وعلاقته بقدوم أخبار سعيدة قريبا

دعاء الصباح لجلب البركة والرزق والخير الوفير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية