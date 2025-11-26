18 حجم الخط

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن قائمة الفريق التي تغادر ظهر الأربعاء القاهرة في طريقها إلى زامبيا، استعدادا لمواجهة باور ديناموز الزامبي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

قائمة بيراميدز في رحلة زامبيا لمواجهة باور ديناموز

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

موعد مباراة باور ديناموز الزامبي وبيراميدز

ويحل بيراميدز حامل اللقب القاري ضيفا على بطل زامبيا في السادسة من مساء السبت المقبل باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في ثاني مواجهات دور المجموعات من دوري الأبطال.

بعثة بيراميدز

تغادر القاهرة، في الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء، بعثة فريق نادي بيراميدز في طريقها إلى زامبيا، استعدادا لمواجهة باور ديناموز الزامبي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة نادي بيراميدز على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لتوفير الوقت والجهد، تحضيرا للمباراة الهامة، خاصة وأن الرحلة تستغرق أكثر من ٧ ساعات حتى الوصول مباشرة إلى مدينة ندولا التي تستضيف المباراة.

وقرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات بعد الفوز على المقاولون العرب في الدوري، والاكتفاء برحلة السفر إلى زامبيا مع إجراء بعض التدريبات الاستشفائية بمقر إقامة البعثة بعد وصولها إلى زامبيا.

كان بيراميدز افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على ريفرز يونايتد بطل نيجيريا بثلاثية نظيفة يحتل بها صدارة المجموعة الأولى، ويبحث عن فوزه الثاني في زامبيا لتأمين الصدارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.