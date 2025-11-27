كأس العالم للناشئين، تعادل إيطاليا والبرازيل سلبيا في الشوط الأول

18 حجم الخط

مونديال الناشئين، انتهى الشوط الأول من مباراة البرازيل وإيطاليا بالتعادل السلبي بدون أهداف بين المنتخبين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للناشئين قطر 2025.

مباراة البرازيل أمام إيطاليا

كان المنتخب النمساوي تأهل لنهائي كأس العالم للناشئين بعد الفوز على إيطاليا في الدور نصف النهائي بهدفين نظيفين، بينما تأهل منتخب البرتغال بعد الفوز على البرازيل 6-5 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

كأس العالم للناشئين

نهائي كأس العالم للناشئين، ويحتضن ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية "الدوحة"، اليوم الخميس المباراة النهائية في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا بين منتخبي البرتغال والنمسا.

موعد مباراة نهائي كأس العالم للناشئين

وتقام مباراة البرتغال ضد النمسا في نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، اليوم الخميس على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، وهي المباراة الوحيدة فى البطولة التى ستقام على الاستاد الكبير، بعد إقامة جميع مباريات البطولة على ملاعب أكاديمية أسباير.

وتنطلق صافرة مباراة البرتغال أمام النمسا في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وشارك في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما، 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، كما تعد هذه النسخة هي الأولى من بين خمس نسخ متتالية تستضيفها دولة قطر حتى عام 2029.

