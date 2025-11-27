حقيقة فسخ التعاقد بين بيراميدز ورمضان صبحي بعد أزماته الأخيرة

18 حجم الخط

نفى مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن فسخ تعاقد النادي مع اللاعب رمضان صبحي، على خلفية أزماته الأخيرة، ومنها قرار إيقافه لأربع سنوات بدعوى تعاطي المنشطات، بالإضافة إلى حبسه على ذمة قضية تزوير مستندات.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن ما يُشاع حول إنهاء التعاقد مع اللاعب «غير صحيح تمامًا»، مضيفًا: «عيب أن يتم ترديد مثل هذا الكلام، فبيراميدز لا يتخلى عن لاعبيه في وقت الأزمات».

وأضاف: «النادي يقف بجانب رمضان صبحي في محنته، ونستغرب حالة الاستعجال في إصدار الأحكام قبل انتهاء درجات التقاضي، فالأحكام الحالية غير نهائية، واللاعب لا يزال يمتلك الحق الكامل في استكمال مساره القانوني والدفاع عن نفسه».

واستنكر المصدر محاولات استغلال الأزمة للنيل من اللاعب، مؤكدًا: «من غير الأخلاقي أن يحاول البعض تشويه صورة رمضان أو التشفي فيه لمجرد خلافات تنافسية».

واختتم قائلًا: «نحن ندعو الله أن يتجاوز رمضان هذه المحنة الإنسانية والمهنية الصعبة».

أزمات رمضان صبحي

وشهدت مسيرة رمضان صبحي، لاعب بيراميدز والمنتخب الوطني، تحولًا كبيرًا خلال العامين الماضيين، بعدما انتقل من دائرة النجومية إلى مواجهة سلسلة من الاتهامات والأزمات.

وخلال أسبوع واحد فقط، تعرض اللاعب لضربتين متتاليتين؛ إذ قررت محكمة جنايات الجيزة حبسه لجلسة 25 نوفمبر في قضية التلاعب بمستندات رسمية، قبل أن يصدر قرار آخر بحبسه حتى جلسة 30 ديسمبر لحين الفصل في القضية.

كما أوصت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات أمس بإيقافه 4 سنوات، لحين البت النهائي في ملفه.

وكشف مصدر مطلع أن أمام رمضان صبحي خيارًا قانونيًا أخيرًا قبل تنفيذ عقوبة الإيقاف، وهو الطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور قرار الإيقاف، والذي يوافق اليوم الأربعاء 26 نوفمبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.