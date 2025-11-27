مدبولي: توسعة مفيض توشكى لتعزيز قدرة مصر على مواجهة أي مفاجآت مائية

18 حجم الخط

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما أثير مؤخرًا بشأن فتح مفيض توشكى والأعمال الجارية فيه هو جزء من خطة الدولة لتعزيز قدرته الاستيعابية، موضحًا أن أجهزة الدولة نفذت أعمالًا هندسية لرفع كفاءة المفيض وتمكينه من استيعاب كميات أكبر من المياه، بما يرفع قدرة مصر على مواجهة أي مستجدات قد ترتبط بسد النهضة.

وأشار رئيس الوزراء إلى وجود متابعة يومية مع وزير الموارد المائية والري، ودراسة مستمرة لكافة السيناريوهات المحتملة بشأن حجم المياه المتدفق وكيفية إدارة الملف خلال الأشهر المقبلة، مشددًا على أن الأرقام المائية تمت دراستها حتى منتصف عام 2026، إلى جانب الاستعداد لموسم الفيضان المقبل، بما يضمن عدم التعرض لأي ضرر مفاجئ.

وأضاف مدبولي أن الدولة وضعت سيناريوهات متعددة تشمل إمكانيات حجز المياه أو تصريف كميات أكبر من المتفق عليها، مؤكدًا أن هذه السيناريوهات تتم متابعتها بدقة دون الحاجة للحديث عنها تفصيلًا في وسائل الإعلام.

وأعاد التأكيد على موقف مصر الثابت، قائلًا: “مصر ليست ضد أي تنمية في دول حوض النيل، طالما لا تضر بمصالح دولتي المصب”.

