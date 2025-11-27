الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي: المواطن سيشعر بثمار الإصلاح في الصحة والتعليم والدخل خلال الـ 3 سنوات المقبلة

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فيتو
18 حجم الخط
ads

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التركيز خلال الفترة الحالية موجه نحو تطوير التعليم الفني في مصر، من خلال إسناد إدارة المدارس الفنية للقطاع الخاص والصناعة، باعتبارهما الأكثر قدرة وكفاءة في هذا المجال. 

وأوضح أن عددًا كبيرًا من المدارس الفنية أصبح يُدار بالفعل بالشراكة مع القطاع الخاص، مع بدء دخول جهات دولية في هذا الإطار.

وأضاف مدبولي أن رئيس وزراء كرواتيا أكد خلال لقائه به حاجة بلاده للعمالة المصرية، مشيرًا إلى أن وجود شهادات فنية مصرية معترف بها دوليًا سيتيح فرص عمل واسعة في الخارج دون الحاجة إلى الهجرة غير الرسمية.

وأكد رئيس الوزراء أن كل الجهود الحكومية حاليًا تتركز على أن يشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي، خاصة في مجالات الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل للشباب، إلى جانب تحسين مستوى الدخل واستقرار أسعار السلع الأساسية. 

ووجه الشكر للمواطنين لتحملهم أعباء الإصلاح خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد تحسنًا ملحوظًا في جودة حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدبولى الاصلاح الصحة التعليم المدارس الفنية كرواتيا رئيس الوزراء

الأكثر قراءة

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بورفؤاد في دور الـ32 لكأس مصر

ارتفاع 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

البرازيل وإيطاليا يلجآن إلى ركلات الترجيح بعد التعادل السلبي بكأس العالم للناشئين

وفاة الفنانة التونسية بشرى محمد بعد صراع مع المرض

عباقرة ولكن مجهولون، "داود الظاهري" وضع مذهب أهل الظاهر

كأس العالم للناشئين، تعادل إيطاليا والبرازيل سلبيا في الشوط الأول

مدبولي يكشف تفاصيل رسالة السيسي بشأن تنمية الصعيد

كأس مصر، سموحة يتقدم على غزل المحلة بهدف في الشوط الأول

خدمات

المزيد

ارتفاع 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على قيمة قرض المعاشات من البنك الأهلي المصري

تعرف على سعر السكر في الأسواق المصرية اليوم الخميس

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه صباح اليوم

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة أول جمعة من جمادى الآخرة، وأذكار من الكتاب والسنة

عباقرة ولكن مجهولون، "داود الظاهري" وضع مذهب أهل الظاهر

قراءة في هدية العدد الجديد من مجلة الأزهر، السنة النبوية في مواجهة التحدي

المزيد
الجريدة الرسمية