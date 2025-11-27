مدبولي: المواطن سيشعر بثمار الإصلاح في الصحة والتعليم والدخل خلال الـ 3 سنوات المقبلة

18 حجم الخط

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التركيز خلال الفترة الحالية موجه نحو تطوير التعليم الفني في مصر، من خلال إسناد إدارة المدارس الفنية للقطاع الخاص والصناعة، باعتبارهما الأكثر قدرة وكفاءة في هذا المجال.

وأوضح أن عددًا كبيرًا من المدارس الفنية أصبح يُدار بالفعل بالشراكة مع القطاع الخاص، مع بدء دخول جهات دولية في هذا الإطار.

وأضاف مدبولي أن رئيس وزراء كرواتيا أكد خلال لقائه به حاجة بلاده للعمالة المصرية، مشيرًا إلى أن وجود شهادات فنية مصرية معترف بها دوليًا سيتيح فرص عمل واسعة في الخارج دون الحاجة إلى الهجرة غير الرسمية.

وأكد رئيس الوزراء أن كل الجهود الحكومية حاليًا تتركز على أن يشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي، خاصة في مجالات الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل للشباب، إلى جانب تحسين مستوى الدخل واستقرار أسعار السلع الأساسية.

ووجه الشكر للمواطنين لتحملهم أعباء الإصلاح خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد تحسنًا ملحوظًا في جودة حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.