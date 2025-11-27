مدبولي يكشف نتائج اقتصادية إيجابية: الإعلان عن استثمارات جديدة بمصر.. التأمين الصحي الشامل والتعليم التكنولوجي خطوات جديدة في ملف التنمية البشرية.. وهذه أبرز مستجدات قطاع الطاقة

18 حجم الخط

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمره الصحفي الأسبوعي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مستعرضًا سلسلة من الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية، وسط حضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، التي قدّمت مؤشرات إيجابية عن أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

تعزيز العلاقات المصرية الكورية 30 عامًا من الشراكة المتنامية

استهل رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى الزيارة الرسمية المهمة لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية وقرينته إلى القاهرة، حيث التقيا بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح مدبولي أن الزيارة مثلت دفعة قوية لتعزيز التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاقتصادية والصناعية.

وأكد أن مصر نجحت في جذب كبرى الشركات الكورية العاملة في مجالات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، كما تمت مناقشة التوسع في الصناعات الثقيلة مثل صناعة السفن والقطارات ووسائل النقل الجماعي.

حضور مصري قوي في قمة G20 وقمة أفريقيا – أوروبا

كشف رئيس الوزراء عن مشاركته نيابة عن الرئيس السيسي في قمتين دوليتين: قمة العشرين في جنوب أفريقيا، والتي شهدت مناقشة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية وتباطؤ التجارة العالمية، مع تسليط الضوء على مستقبل قارة أفريقيا وقدرتها على تحقيق انطلاقة تنموية كبرى إذا توافرت بيئة جاذبة للاستثمار.

وهناك القمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، واحتفلت هذه النسخة بمرور 25 عامًا على النسخة الأولى التي استضافتها القاهرة عام 2000، وشهدت إشادة واسعة بالدور المصري على الساحة الإقليمية والدولية.

إشادة دولية بمصر ورئيسها وثناء على نجاح قمة شرم الشيخ للسلام

كشف مدبولي أن اللقاءات الثنائية مع رؤساء الدول والحكومات عكست تقديرًا واضحًا للدور المصري في إنجاح قمة شرم الشيخ للسلام، وتمكّنها من التوصل إلى وقف لإطلاق النار بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة.

وأكد القادة أن موقف مصر كان ثابتًا وواضحًا منذ اللحظة الأولى، وأنه يحظى باحترام دولي كبير.

بهاء المتحف المصري الكبير يبهر العالم

أشار مدبولي إلى الإشادات الواسعة التي تلقاها افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي وصفه زعماء الدول بأنه صرح حضاري عالمي، معربين عن رغبتهم في زيارة مصر لمشاهدة هذا المشروع العملاق.

اقتصاد مصر في دائرة الضوء تنمية عمرانية وتقدم ملحوظ

أكّد رئيس الوزراء أن الانطباع الدولي عن مصر يعكس تقديرًا كبيرًا لما تحقق من نقلة نوعية في البنية الأساسية والاقتصاد ومعدلات التنمية، مشيرًا إلى أن العالم يرى في مصر "دولة جديدة" تشكلت خلال السنوات العشر الأخيرة.

شراكة استراتيجية مع الصين وتوسيع الاستثمارات في منطقة تيدا

استضاف مدبولي نائب رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، مشيدًا بالعلاقات القوية بين البلدين، والإعلان عن رغبة الصين في توسيع الاستثمارات في منطقة "تيدا" الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

دعم متبادل بين مصر والجزائر وتوقيع اتفاقيات ثنائية واسعة

استعرض رئيس الوزراء نتائج الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، التي شهدت توقيع عدد كبير من الاتفاقيات، واتفق الجانبان على متابعة ربع سنوية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

قطاع الطاقة: "إيني" تضخ 8 مليارات دولار استثمارات جديدة

أكد مدبولي أن شركة "إيني" الإيطالية أعلنت ضخ استثمارات جديدة بقيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع خطط لحفر آبار جديدة في حقل "ظهر" وزيادة إنتاج الغاز والزيت الخام.

الصادرات ترتفع 19% والعجز التجاري يتراجع 16%

وضمن استعراضه للمؤشرات الاقتصادية، أعلن مدبولي زيادة الصادرات المصرية بنسبة 19% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، وانخفاض العجز التجاري بأكثر من 16% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الصناعي وزيادة الإنتاج المحلي مقابل تراجع فاتورة الواردات.

عودة شركة "النصر" للسيارات من الخسائر إلى الربحية

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بعودة شركة النصر للسيارات للعمل وتحقيق أرباح للمرة الأولى منذ سنوات طويلة بعد فترة توقف، مشيرًا إلى خطة حكومية لتعظيم الاستفادة من أصول الشركة.

89 مدرسة تكنولوجية تطبيقية بالشراكة مع إيطاليا

أعلن مدبولي توقيع بروتوكولات مع الحكومة الإيطالية لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة على مستوى الجمهورية، يحصل خريجوها على شهادات معتمدة أوروبيًا، ما يفتح أمامهم فرص عمل واسعة في الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن القطاع الخاص المصري سيتولى إدارة هذه المدارس، ضمن خطة لتطوير التعليم الفني.

التأمين الصحي الشامل 18 مليون مواطن ضمن المرحلة الثانية

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى التقدم الكبير في ملف الصحة، مؤكدًا انتهاء المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، وبدء المرحلة الثانية التي تستهدف 18 مليون مواطن، ودراسة ضم محافظة الإسكندرية، ودمج المراكز والوحدات الصحية الجديدة ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأوضح أن العمل يسير بوتيرة متسارعة لتغطية محافظات جديدة، رغم إدراك حجم التحديات.

