مدبولي: شراكة مصر والجزائر بوابة تجارية قوية نحو أفريقيا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر بلغ نحو 5 مليارات دولار، بينما تجاوزت الاستثمارات المصرية في الجزائر نفس القيمة، من خلال شركات مصرية تعمل في قطاعات متعددة.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم، إلى أن هذه الأرقام تعكس أهمية تعزيز الربط البحري بين البلدين بوتيرة أسرع، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة والاستفادة المشتركة من الفرص المتاحة في الأسواق الإفريقية.

وأكد رئيس الوزراء أن التنسيق بين القاهرة والجزائر يفتح آفاقًا واسعة للتعاون في تنفيذ مشروعات استراتيجية، تسمح بتوسيع نطاق التصدير إلى دول أفريقيا، مع العمل على تطوير الربط بين الموانئ لتيسير حركة السلع والخدمات.

