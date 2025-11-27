مدبولي: 19% نموًا في الصادرات وننتقل من استيراد التكنولوجيا إلى تصدير المهارات

18 حجم الخط

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن الصادرات المصرية شهدت زيادة بنسبة 19% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين انخفض العجز التجاري وتراجعت فاتورة الواردات بصورة ملحوظة.

وأشار مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم، إلى أن قطاع صناعة السيارات يشهد نهضة جديدة، مع عودة شركة النصر للسيارات للعمل مرة أخرى، بعد أن تحولت هذا العام من الخسارة إلى تحقيق أرباح، في خطوة تعكس استعادة الصناعة الوطنية لعافيتها.

وفي مجال التعليم الفني، أوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إنشاء 89 مدرسة تكنولوجية، وستعتمد الحكومة الإيطالية شهادات خريجي هذه المدارس، مما يتيح لهم فرص العمل في دول أوروبا كافة.

وأضاف أن هذه المدارس ستدار بالشراكة مع القطاع الخاص، ما يجعل الخريج حاملًا لشهادة معترف بها دوليًا، ويمتلك مهارات قادرة على المنافسة عالميًا، في إطار دعم الدولة للتعليم الفني بالتعاون مع إيطاليا والقطاع الخاص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.