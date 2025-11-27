مدبولي: استثمارات كورية كبرى بطريقها للقاهرة، والعالم منبهر بـ"مصر الجديدة"

18 حجم الخط

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأسبوع الجاري شهد زيارة مهمة لرئيس كوريا الجنوبية إلى مصر، بهدف تفعيل التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد أن العلاقات المصرية الكورية تتميز بقوة خاصة في المجال الاقتصادي، حيث نجحت مصر في جذب عدد من كبرى الشركات الكورية، ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة حجم الاستثمارات الكورية، سواء في صناعات الأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة أو في مجالات بناء السفن والقطارات ووسائل النقل الجماعي، وقد جرى الاتفاق على دفع هذه الشراكات خطوات للأمام.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم قائلًا: "مثّلتُ الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين التي عُقدت في جنوب إفريقيا، وكذلك في القمة الإفريقية الأوروبية بأنجولا، وقد تناولت القمتان العديد من التحديات التي يواجهها العالم، مع تركيز واضح على الملفات الاقتصادية والتجارية والجيوسياسية. وأجمع المشاركون على أن قارة إفريقيا تمثل مستقبل العالم إذا ما تم تعزيز البنية التحتية وتحسين المناخ الاقتصادي".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه لمس خلال اجتماعات القمتين ثلاثة انطباعات رئيسية من قادة الدول والحكومات:

-إشادة واسعة بالجهود المصرية في إنجاح قمة شرم الشيخ للسلام، ودورها في وقف إطلاق النار في غزة رغم التحديات، مع احترام كبير لموقف مصر والرئيس السيسي في هذه القضية.

-تهنئة كبيرة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، وإعجاب وانبهار بما تضمنه حفل الافتتاح من تنظيم مميز وصورة حضارية.

-انبهار عام بما شهدته مصر من نقلة نوعية حقيقية في مختلف المجالات، ونجاحها في بناء دولة جديدة بمعايير عصرية.

