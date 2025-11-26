الأهلي يخوض مرانه الأول في المغرب استعداد لمواجهة الجيش الملكي (فيديو)

18 حجم الخط

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في المغرب مساء اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة فريق الجيش الملكي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية؛ والمقرر لها مساء الجمعة المقبل.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، قد وصلت إلى المغرب ظهر اليوم؛ استعدادًا لمواجهة فريق الجيش الملكي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

ويواجه الأهلي نظيره الجيش الملكي المغربي في التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد مولاي الحسن بالرباط.

وتنقل المباراة عبر قناة “بي إن سبورت” الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الدنماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلي أمام الجيش الملكي

مصطفي شوبير ومحمد سيحا وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان، وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه، ومحمد شريف، ومروان عطية، ومحمد شكري، وأشرف بن شرقي، ومحمد مجدي أفشة، وإمام عاشور، وأليو ديانج، وأحمد سيد زيزو، وكريم فؤاد، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، وأحمد نبيل كوكا، وحمزة عبد الكريم، وأحمد رضا، وأشرف داري.

نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

واستهل النادي الأهلي مشواره في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بفوز مستحق على حساب ضيفه شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما مؤخرًا في الجولة الأولى.

