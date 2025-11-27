الخميس 27 نوفمبر 2025
مدرب المصري يتوعد فريق زيسكو في الكونفدرالية

الكونفدرالية، أكد التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة زيسكو يونايتد، أنه يأمل في تقديم عرض قوي يليق بقدرات لاعبي المصري الفنية والبدنية.

مباراة زيسكو والمصري

وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة زيسكو قال أيضا: المباراة ستجمع بين فريقين لهما خبرات كبيرة في المعترك الأفريقي خلال السنوات الأخيرة.

وأشار: “استعددنا جيدًا للمباراة رغم ضيق الفاصل الزمني الذي يفصل بينها وبين مباراة كايزر شيفز الماضية بالجولة الأولى”.

واختتم قائلا: "نسعى للخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الغد، لنواصل ما بدأناه في المباراة الافتتاحية من المجموعات.

موعد مباراة زيسكو والمصري في الكونفدرالية 

ويحل فريق المصري ضيفا على زيسكو يونايتد الزامبي في الثالثة عصر غد الجمعة على ملعب ليفي مواناواسا بمدينة ندولا ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتذاع مباراة زيسكو والمصري على قناة بي إن سبورت اتش دي الناقل الحصري للبطولة القارية.

موعد المران الأخير لفريق المصري

يقام المران الأخير لفريق المصري في الساعة الثالثة عصر اليوم الخميس - نفس توقيت المباراة - على الملعب الرئيسي لاستاد ليفي مواناواسا بمدينة ندولا، وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران.

ووصلت بعثة النادي المصري إلى ندولا الزامبية أمس الأربعاء.

وتضم البعثة -  التي يترأسها الدكتور محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق الأول  - 39 فردًا من بينهم 22 لاعبًا بالإضافة للجهاز الفني بقيادة التونسي  نبيل الكوكي وأعضاء الجهازين الإداري والطبي وكذلك مسئولي المهمات، علما بأن محمود جابر المدير الإداري للفريق كان قد سبق الفريق في السفر إلى زامبيا وذلك بصحبة أحد الطهاة، لإتمام كافة ترتيبات البعثة سواء من ناحية الإقامة أو ملاعب التدريب أو التنقلات.

