بعد تغييره بسبب المصري، موعد المران الأساسي لبيراميدز في زامبيا

يؤدي فريق نادي بيراميدز مرانه الأساسي وقبل الاخير اليوم الخميس، في مدينة ندولا بزامبيا بدلًا من غد الجمعة طبقًا للائحة، استعدادًا لمواجهة باور ديناموز الزامبي في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

تغيير موعد مران بيراميدز الأساسي 

وجاء قرار تعديل مواعيد التدريبات ليخوض بيراميدز مرانه الأساسي على ملعب اللقاء في السادسة من مساء اليوم الخميس بدلًا من الجمعة، بسبب انشغال الملعب في ذات اليوم بالمواجهة التي تجمع بين النادي المصري وزيسكو يونايتد الزامبي والمحدد لها الثالثة من عصر غد الجمعة بنفس الملعب في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يختتم بيراميدز تدريباته في ندولا مساء غد الجمعة بأحد الملاعب الفرعية بالمدينة، بعد التعديل الذي جرى على برنامج تدريباته.

المصري
المصري

موعد مباراة بيراميدز وباور ديناموز 

ويحل بيراميدز حامل اللقب القاري ضيفا على بطل زامبيا في السادسة من مساء السبت المقبل بإستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في ثاني مواجهات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وكان بيراميدز افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على ريفرز يونايتد بطل نيجيريا بثلاثية نظيفة يحتل بها صدارة المجموعة الأولى، ويبحث عن فوزه الثاني في زامبيا لتأمين الصدارة.

قائمة بيراميدز برحلة زامبيا 

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني اختار ٢٤ لاعبًا للسفر على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - طارق علاء - أسامة جلال  

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

الجريدة الرسمية