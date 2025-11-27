الخميس 27 نوفمبر 2025
رياضة

موعد مباراة زيسكو والمصري في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

المصري
المصري
يدخل فريق المصري البورسعيدي تحديا صعبا غدا الجمعة عندما يواجه زيسكو الزامبي بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.

موعد مباراة زيسكو والمصري في الكونفدرالية 

ويلتقي فريق المصري نظيره زيسكو يونايتد الزامبي في الثالثة عصر غد الجمعة على ملعب ليفي مواناواسا بمدينة ندولا ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتذاع مباراة زيسكو والمصري على قناة بي إن سبورت اتش دي الناقل الحصري للبطولة القارية.

موعد المران الأخير لفريق المصري 


يقام المران الأخير لفريق المصري في الساعة الثالثة عصر اليوم الخميس - نفس توقيت المباراة - على الملعب الرئيسي لإستاد ليفي مواناواسا بمدينة ندولا، وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران.

 

موعد المران الأخير لفريق زيسكو 


ويقام المران الأخير لفريق زيسكو في الساعة الرابعة عصر اليوم الخميس على الملعب الرئيسي لإستاد ليفي مواناواسا بمدينة ندولا، وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران.

ووصلت بعثة النادي المصري إلى ندولا الزامبية أمس الأربعاء.

وتضم البعثة -  التي يترأسها الدكتور محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق الأول  - 39 فردًا من بينهم 22 لاعبًا بالإضافة للجهاز الفني بقيادة التونسي  نبيل الكوكي وأعضاء الجهازين الإداري والطبي وكذلك مسئولي المهمات، علما بأن محمود جابر المدير الإداري للفريق كان قد سبق الفريق في السفر إلى زامبيا وذلك بصحبة أحد الطهاة، لإتمام كافة ترتيبات البعثة سواء من ناحية الإقامة أو ملاعب التدريب أو التنقلات.

