خارج الحدود

سفير الإمارات يزور عادل إمام في منزله (صور)

زيارة سفير الإمارات
زيارة سفير الإمارات بالقاهرة للفنان عادل إمام، فيتو
أعلن سفير دولة الإمارات لدى مصر حمد عبيد الزعابي، عن زيارته الفنان عادل إمام فى منزله بالقاهرة.

احتفاء إماراتي برمز عربي صنع ذاكرة أجيال بفنه وصدقه وحضوره

وأضاف الزعابي خلال تدوينة بحسابه الشخصى على منصة إكس: “سعدنا بزيارة الفنان الكبير الزعيم عادل إمام في منزله بالقاهرة برفقة الشيخ عبدالله ين محمد بن بطي آل حامد، زيارة تحمل معنى خاصا، وهي احتفاء إماراتي برمز عربي صنع ذاكرة أجيال بفنه وصدقه وحضوره”.

‏وأكد  أن الزعيم عادل إمام مدرسة استثنائية في تاريخ السينما العربية، قدّم أعمالًا تحمل رسائل وعيٍ تجاوزت حدود الشاشة لتلامس حياة الناس اليومية، واستطاع أن يقدّم فنًا يصنع الفكرة ويُثير النقاش ويحمل قضايا الإنسان ببساطة وعمق.

واستطرد: ‏آمنت الإمارات دائمًا بأن الفن رسالة تسمو بالإنسان وتعبّر عن قيم المجتمعات.. والزعيم أدام الله عليه الصحة والعافية واحد من أبرز من حملوا هذه الرسالة وقدم نموذجًا للفنان العربي القادر على صنع تأثير حقيقي، وترك علامة لا تُمحى في الذاكرة العربية بما قدمه من حضور وبما تركه من إرث يلهم الأجيال.

