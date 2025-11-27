أبوريدة يستعرض حصاد اتحاد الكرة خلال عام مع التحكيم والمنتخبات (فيديو)

18 حجم الخط

استعرض المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، ما تم إنجازه خلال عام سواء مع التحكيم أو المنتخبات الوطنية أو البنية التحتية وذلك خلال الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تقام بمقر الاتحاد بالسادس من أكتوبر.

وعرضت الصفحة الرسمية لـاتحاد الكرة فيديو عن انجازات الاتحاد خلال عام داخل الجبلاية.

ووافقت الجمعية العمومية على اعتماد الميزانية العمومية الموحدة، بما في ذلك القوائم المالية وقائمة الأرباح والخسائر.

وكان المهندس هاني أبوريدة، وأعضاء مجلس الإدارة والدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي، في استقبال أعضاء الجمعية العمومية قبل بدء أعمال الاجتماع، حيث سارت الإجراءات والترتيبات بكل سلاسة ويسر في ظل إشادة من الجميع.

[[system-code:ad:autoads]

اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة

واكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ، والتي تقام حاليا مشروع الهدف بمركز المنتخبات الوطنية، لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي للاتحاد.

وحضر 60 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية من 115 ناديًا يحق لهم التصويت.

كما قررت الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل انضمام 61 ناديا جديدا لعمومية الجبلاية، مع الموافقة على استمرار نشاطهم الرياضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.