انتخابات النواب 2025، ننشر الحصر العددي النهائي للأصوات بدائرة فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة الشرقية في المرحلة الثانية، النتائج النهائية للحصر العددي لأصوات المرشحين عن الدائرة السابعة (فاقوس – كفر صقر – أولاد صقر)، الدائرة السابعة والتي شهدت منافسة قوية بين المرشحين وسط متابعة مكثفة من الناخبين والأهالي.

انتخابات مجلس النواب 2025

وكشفت النتائج النهائية عن تقدم المرشح صلاح منصور بعد حصوله على 47,881 صوتًا، يليه المرشح صلاح شريبة بـ 40,516 صوتًا، فيما جاء نبيل العطار ثالثًا بعدد 35,391 صوتًا.

انتخابات مجلس النواب، وجاء في المركز الرابع حافظ الملاح بـ31,371 صوتًا، تلاه إمام منصور خامسًا بـ 27,109 أصوات، بينما حصل المرشح أحمد عرفة على 26,720 صوتًا.

وتُعد هذه النتائج هي الحصر العددي الرسمي الصادر عن اللجنة المشرفة عن الانتخابات،بمحافظة الشرقية في انتظار إعلان الحسم النهائي وجولة الإعادة بين الأعلى حصولًا على الأصوات وفقًا للقانون.

إعلان الأسماء المتأهلة رسميًا لجولة الإعادة

وتترقب الدائرة خلال الساعات المقبلة إعلان الأسماء المتأهلة رسميًا لجولة الإعادة، وسط حالة من الترقب بين أنصار المرشحين، حيث تشير النتائج إلى جولة حاسمة عنوانها المنافسة القوية وشراسة السباق الانتخابي.

ومن المتوقع أن تشهد جولة الإعادة زخما انتخابيا كبيرا في ظل التقارب الملحوظ في الأصوات بين المتنافسين، وحالة الاستنفار في الحملات الانتخابية استعدادًا للجولة المقبلة.

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتيجة انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 التي انتهت عملية التصويت مساء أمس بالداخل.

نتيجة المرحلة الثانية

ومن المقرر أن تعلن نتيجة المرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر المقبل.

