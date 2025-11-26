انتخابات مجلس النواب 2025، ننشر نتائج الحصر العددي لدائرة ديرب نجم والإبراهيمية

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة الشرقية في المرحلة الثانية، النتائج النهائية للحصر العددي بدائرة مركز ديرب نجم والإبراهيمية.

الحصر العددي لأصوات المرشحين

ووفقًا للبيانات الرسمية، جاءت النتائج على النحو التالي:

المحاسب طلعت السويدي تصدّر السباق الانتخابي بـ 48,048 صوتًا.

تلاه الدكتور أحمد الجوهري بعدد 41,040 صوتًا.

فيما حصل الدكتور عبدالباقي تركيا على 33,100 صوت.

وجاء المهندس حامد الصويني رابعًا بـ 31,318 صوتًا.

إعادة حاسمة بين المرشحين الأربعة، وسط توقعات بمنافسة قوية

انتخابات مجلس النواب،وبهذه النتائج، يترقب أبناء الدائرة جولة إعادة حاسمة بين المرشحين الأربعة، وسط توقعات بمنافسة قوية وحملات انتخابية مكثفة لحسم مقعدي الدائرة تحت قبة البرلمان.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تحركات نشطة للمرشحين وحملاتهم، في محاولة لكسب ثقة الناخبين وحشد التأييد، خاصة بعد أن كشفت الجولة الأولى عن حضور انتخابي ملحوظ واهتمام جماهيري واسع.

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان نتيجة انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 التي انتهت عملية التصويت مساء أمس بالداخل.

نتيجة المرحلة الثانية

ومن المقرر أن تعلن نتيجة المرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر المقبل.

الطعون للمرحلة الثانية

وتقدم الطعون للمرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، ويكون بحد أقصى يوم 4 ديسمبر، وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام من 5 ديسمبر حتى 14 ديسمبر.

