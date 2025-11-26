الأربعاء 26 نوفمبر 2025
انتخابات مجلس النواب 2025، ننشر نتائج الحصر العددي لدائرة ديرب نجم والإبراهيمية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة الشرقية في المرحلة الثانية، النتائج النهائية للحصر العددي بدائرة مركز ديرب نجم والإبراهيمية.

نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة مركز الحسينية بالشرقية

الحصر العددي لأصوات المرشحين 

ووفقًا للبيانات الرسمية، جاءت النتائج على النحو التالي:

المحاسب طلعت السويدي تصدّر السباق الانتخابي بـ 48,048 صوتًا.

تلاه الدكتور أحمد الجوهري بعدد 41,040 صوتًا.

فيما حصل الدكتور عبدالباقي تركيا على 33,100 صوت.

وجاء المهندس حامد الصويني رابعًا بـ 31,318 صوتًا.

إعادة حاسمة بين المرشحين الأربعة، وسط توقعات بمنافسة قوية

انتخابات مجلس النواب،وبهذه النتائج، يترقب أبناء الدائرة جولة إعادة حاسمة بين المرشحين الأربعة، وسط توقعات بمنافسة قوية وحملات انتخابية مكثفة لحسم مقعدي الدائرة تحت قبة البرلمان.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تحركات نشطة للمرشحين وحملاتهم، في محاولة لكسب ثقة الناخبين وحشد التأييد، خاصة بعد أن كشفت الجولة الأولى عن حضور انتخابي ملحوظ واهتمام جماهيري واسع.

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان نتيجة انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 التي انتهت عملية التصويت  مساء أمس بالداخل.

نتيجة المرحلة الثانية 

ومن المقرر أن تعلن نتيجة المرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر المقبل.

الطعون للمرحلة الثانية

وتقدم الطعون للمرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، ويكون بحد أقصى يوم 4 ديسمبر، وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام من 5 ديسمبر حتى 14 ديسمبر.

الجريدة الرسمية