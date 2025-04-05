السبت 05 أبريل 2025
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صحة ومرأة

​هيئة الدواء تحذر: نقص فيتامين د يجعل العظام أكثر عرضة للكسر

فوائد فيتامين د
فوائد فيتامين د

أكدت هيئة الدواء المصرية أن فيتامين د واحد من الفيتامينات الضرورية لصحة العظام والعضلات، ويشارك في تقليل الالتهاب وتنظيم نمو الخلايا وتعديل وظيفة المناعة. ​

خطورة نقص فيتامين د 

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن نقص فيتامين د يمكن أن يؤدي لحدوث هشاشة بالعظام مما يجعلها أكثر عرضة للكسر. ​

 ونصحت هيئة الدواء المصرية بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين د، والتعرض لأشعة الشمس، واستشارة الطبيب المختص في حالة الشعور بأي آلام غير مبررة بالعظام أو وجود أي مشكلة صحية أخرى يمكن أن تؤثر على امتصاص فيتامين د.​

وفيتامين د من الفيتامينات المهمة للصحة العامة، خاصة لصحة العظام والأسنان ويساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض العظام مثل الكساح والتهاب العظام وتعزيز صحة الجهاز المناعي وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

ويمكن الحصول علي فيتامين د من خلال الشمس والأطعمة مثل الأسماك الدهنية واللبن والبيض هي مصادر جيدة لفيتامين د بجانب المكملات الغذائية.

وتشمل أعراض  نقص فيتامين د

١- الألم العضلي هو من الأعراض الشائعة لنقص فيتامين د.

2.  التعب هو من الأعراض الشائعة لنقص فيتامين د.

3. الكساح هو من الأعراض الشائعة لنقص فيتامين د.

وحذر الدكتور مصطفي محمدي استشاري أمراض الباطنة من الأعراض لنقص فيتامين د بالجسم وتشمل:

١- الشعور بالإرهاق والتعب 

- الخمول غير المعتاد

٣- ضعف الذاكرة والتركيز

٤- تغيرات في المزاج

٥- زيادة في  الاكتئاب
٦- كثرة العدوى والالتهابات المتكررة

٧- بطء التئام الجروح والإصابات

٨- تساقط الشعر

٩- آلام العظام المزمنة وخاصة آلام أسفل الظهر بدون سبب واضح

١٠-  قد يرتبط نقص فيتامين د بالإكزيما وبعض الأمراض المناعية
 

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين د

وأكد وجود فئات أكثر عرضة لنقص فيتامين د منهم:


١- كبار السن
٢- مرضى السمنة

٣- عدم التعرض للشمس بشكل كاف
 

٤- مرضى كرونز أو مرض التليف التكيسي cystic fibrosis
 

٥- أصحاب مرض مزمن بالكلى
 

ونصح بضرورة تحليل فيتامين د خاصة عند هذه الفئات لتحديد مستوى فيتامين د وإذا كان به نقص  يتم علاجه

فيتامين د 
فيتامين د 

النسبة الطبيعية من فيتامين د 


وكشف الدكتور مصطفى محمدي استشاري أمراض الباطنة وأخصائي مكافحة العدوى عن النسبة الطبيعية من فيتامين د هي 30 - 80.

وقال إن جرعات فيتامين د للإنسان تختلف حسب المرحلة العمرية وقسم الجرعة العادية من فيتامين د هي:


بالنسبة للأطفال من عمر يوم حتى سنة تبلغ 400 وحدة دولية كل يوم، ومن عمر سنة حتى 70 سنة  تبلغ 600 وحدة دولية كل يوم ومن عمر ٧٠ سنة وأكثر تبلغ الجرعات  800 وحدة دولية كل يوم.

وأشار إلى أن إذا كانت نسبة فيتامين د أقل من 30 فإن الإنسان يعاني من عجز فيتامين د وإذا كانت النسبة من 20 لـ 30 نج/ مل فهو غير كاف ويحتاج الإنسان إلى  50 ألف وحدة دولية كل أسبوع لمدة 4 أسابيع ثم يحصل على 1000 وحدة دولية يوميا لمدة شهرين

وأكد أنه إذا كانت النسبة  أقل من 20 نج/ مل فهو ناقص في الجسم ويحتاج الإنسان إلى 50 ألف وحدة دولية كل أسبوع لمدة شهرين ثم يحصل علي 1000 وحدة دولية كل يوم لمدة شهر.

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ونصح بضرورة إعادة التحليل كل ٣ أشهر.

ويمكن استبدال الجرعة اليومية 1000 وحدة بجرعة 50 ألف وحدة شهريا.

 

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