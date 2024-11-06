يسبب أمراض القلب، خطورة نقص فيتامين د

نقص فيتامين د من المشكلات الصحية التى تواجه الكثير من الأشخاص وتؤثر سلبا على أداء مهامهم اليومية.

نقص فيتامين د



ونقص فيتامين د يعنى عدم حصول الجسم على ما يكفيه من هذا الفيتامين وهو مفيد لنمو العظام والحفاظ عليها.

ويتعرض الإنسان لنقص فيتامين د بسبب عدم الحصول عليه من ضوء الشمس أو قلة لعناصر الغذائية التي تحتوي علي فيتامين د.

يُعرف أيضًا بفيتامين د بأنه أشعة الشمس، ويمكن لجسم الإنسان أن يصنعه عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس، ولكنه يوجد أيضًا في بعض الأطعمة، مثل بعض الأسماك، وزيوت كبد السمك، وصفار البيض، وكذلك في منتجات الألبان المدعمة وعصير البرتقال.

أهمية فيتامين د للجسم



وكشفت وزارة الصحة عن أهمية فيتامين د لجسم الإنسان حيث يساعد فيتامين د لبناء العظام والحفاظ عليها قوية ويعمل فيتامين د على بناء العظام من خلال مساعدة الجسم على امتصاص واستخدام الكالسيوم والماغنسيوم والفوسفات من الطعام الذي تتناوله كما إنه يوازن مستوى الكالسيوم في العظام والدم.

فيتامين د

وأكدت وزارة الصحة أنه عندما لا تتناول ما يكفي من فيتامين د، تنخفض مستويات الكالسيوم بالجسم

يلعب فيتامين د أيضًا دورًا في كيفية عمل الجهاز العصبي والجهاز المناعي والعضلات.

يمكن أن يسبب نقص فيتامين د ضعف العظام وهي حالة تسمى هشاشة العظام عند البالغين والكساح عند الأطفال، كما ارتبط انخفاض مستويات هذا الفيتامين في الدم بزيادة خطر الإصابة بـ:

السرطان

أمراض القلب والسكتة الدماغية

أعراض نقص فيتامين د



تميل أعراض وعلامات نقص فيتامين د إلى أن تكون أكثر وضوحًا عند الأطفال لأنهم ما زالوا في مرحلة النمو، وبالتالي تكون مشاكل العظام لديهم أكثر وضوحًا، قد تشمل أعراض النقص عند الأطفال ما يلي:

ضعف العضلات ووجعها وآلامها

نمو غير صحيح بسبب انحناء العظام أو ثنيها



ضعف العضلات

آلام العظام



تشوهات المفاصل



تميل الأعراض إلى أن تكون أقل وضوحًا لدى البالغين، ولكنها قد تشمل:

التعب



آلام العظام والمفاصل (خاصة في الظهر)



هشاشة العظام



ضعف العضلات أو الآلام أو التشنجات

تغيرات المزاج، مثل الاكتئاب

