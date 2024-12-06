علاقة نقص فيتامين د بالاكتئاب وطرق علاج كلًا منهما

تشير بعض الأبحاث إلى وجود صلة بين الاكتئاب أو غيره من حالات الصحة العقلية ونقص فيتامين د، لذلك من المهم إضافة الأطعمة المدعمة بفيتامين د إلى النظام الغذائي وتغيير نمط الحياة قبل اللجوء إلى المكملات الغذائية.

ويُعرف فيتامين د بفيتامين أشعة الشمس لأن الجسم ينتجه عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس، وقد يلعب فيتامين د أيضًا دورًا كبيرًا في الإصابة بالاكتئاب، حيث لاحظ الباحثون أن العديد من الأشخاص المصابين بالاكتئاب لديهم مستويات منخفضة من فيتامين د، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

فيتامين د والاكتئاب

وجدت أحد الدراسات أن العديد من الأشخاص المصابين بالاكتئاب لديهم أيضًا مستويات منخفضة من فيتامين د في الدم، مما يشير إلى وجود صلة محتملة، كما تشير الأبحاث أيضًا إلى وجود ارتباط بين الاكتئاب وانخفاض مستويات فيتامين د لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب بعد الولادة.

وتشسر الأبحاث أنه في حالة الاكتئاب الخفيف إلى متوسط يمكن أن تحسن مكملات فيتامين د شدة الاكتئاب على مدى 8 أسابيع.

عوامل الخطر لنقص فيتامين د

توجد 3 عوامل خطر رئيسية لنقص فيتامين د، وهم:

التعرض المحدود لأشعة الشمس

المصدر الأساسي لفيتامين د لدى معظم الناس هو ضوء الشمس، وقد يؤدي التعرض المحدود لأشعة الشمس إلى نقص فيتامين د.

هناك عدد قليل من الأطعمة الغنية بفيتامين د بشكل طبيعي، ويمكن زيادة تناولها من خلال تناول المزيد من هذه المصادر الطبيعية الرائعة لفيتامين د وتكون كالآتي:

السلمون والماكريل والأسماك الدهنية الأخرى

زيوت كبد السمك

الدهون الحيوانية

منتجات الأغذية المدعمة بفيتامين د مثل عصير البرتقال والحبوب والفطر

منتجات الألبان المدعمة بفيتامين د والحليب النباتي

البيض

مصادر فيتامين د النباتية، تشمل:

الحليب النباتي المدعم

عصائر الفاكهة

منتجات الحبوب

الفطر المعرض للأشعة فوق البنفسجية (UV)

السمنة

قد يكون الأشخاص المصابون بالسمنة أكثر عرضة لنقص فيتامين د لأنهم قد يحتاجون إلى امتصاص المزيد من فيتامين د للوصول إلى مستويات المغذيات الموصى بها.

العمر

مع التقدم في العمر، تصبح البشرة أقل كفاءة في إنتاج فيتامين د، وقد يحد كبار السن من وقتهم في الشمس ويتناولون وجبات غذائية تحتوي على كميات غير كافية من فيتامين د، مما يعرضهم لخطر أكبر للإصابة بنقص هذا الفيتامين.

أعراض نقص فيتامين د والاكتئاب

الاكتئاب ونقص فيتامين د حالتان منفصلتان، ولكل منهما أعراضها الخاصة.

أعراض نقص فيتامين د

إذا كان الشخص يعاني من نقص فيتامين د، فقد تعاني من:

آلام العظام

التعب أو النعاس

ضعف وألم في العضلات والمفاصل

أعراض الاكتئاب

قد تشمل بعض أعراض الاكتئاب:

مشاعر قوية من الحزن واليأس والعجز

فقدان الاهتمام بالأنشطة التي كان يستمتع بها الشخص سايقًا

فقدان الوزن المفرط أو اكتسابه

علاج نقص فيتامين د والاكتئاب

يتطلب نقص فيتامين د والاكتئاب علاجات مختلفة لأنهما حالتان منفصلتان.

علاجات نقص فيتامين د

قد ينصحك الطبيب بمعالجة نقص فيتامين د وأعراضه عن طريق زيادة تناول لهذا المغذي الحيوي من خلال:

مكملات فيتامين د

التعرض لأشعة الشمس

الأطعمة الني تحتوي على فيتامين د أو المدعمة بفيتامين د

علاجات الاكتئاب

يصف الأطباء عادةً العلاج النفسي والأدوية المضادة للاكتئاب لعلاج الاكتئاب، ويمكن دمج هذه الأساليب بشكل منفصل أو بالاشتراك مع تغييرات في النظام الغذائي، اعتمادًا على الأعراض وأهداف العلاج.

إذا كان الاكتئاب مرتبطًا بنقص فيتامين د، فقد يساعد زيادة تناول فيتامين د في تخفيف الأعراض.

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