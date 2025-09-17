فيتامين "د" السحري لصحة العظام والجسم

فوائد فيتامين د، يُعدّ فيتامين د من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بشكل أساسي للحفاظ على توازن صحي في العديد من وظائفه الحيوية.

ورغم أنّه يُعرف شعبيًا باسم "فيتامين الشمس"، إلا أن أهميته لا تتوقف عند دوره في تعزيز صحة العظام فقط، بل تمتد لتشمل دعم المناعة، تنظيم المزاج، والمساهمة في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة.

أكدت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، أن فيتامين "د" هو مفتاح لصحة متكاملة تشمل العظام والمناعة والدماغ وحتى المزاج، ونقصه قد يؤدي إلى مشاكل صحية جسيمة، بينما الحفاظ على مستوياته المثالية ينعكس إيجابًا على الجسم والعقل معًا.

وتستعرض الدكتورة تيفني في السطور التالية، أهم فوائد فيتامين د، ومصادره، وأعراض نقصه.

مصادر فيتامين د

يحصل الجسم على فيتامين د من ثلاثة مصادر رئيسية:

أشعة الشمس: وهي المصدر الأبرز، حيث يحفّز التعرض للشمس المباشرة (خاصة بين الساعة العاشرة صباحًا والثالثة ظهرًا) إنتاج فيتامين د في الجلد.

الأطعمة: مثل الأسماك الدهنية (السلمون، التونة، السردين)، كبد البقر، صفار البيض، ومنتجات الألبان المدعّمة.

المكملات الغذائية: وهي بديل مهم للأشخاص الذين يعانون من نقص حاد أو لا يستطيعون الحصول على الجرعة الكافية من خلال الشمس والغذاء.

فوائد فيتامين د

تعزيز صحة العظام والأسنان

فيتامين د يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم والفوسفور من الأمعاء، وهما عنصران أساسيان في بناء العظام والأسنان. نقصه يؤدي إلى هشاشة العظام عند البالغين، والكساح عند الأطفال، إضافة إلى زيادة مخاطر الكسور مع التقدم في العمر.

دعم جهاز المناعة

يلعب فيتامين د دورًا محوريًا في تقوية جهاز المناعة، إذ يساعد على تنشيط الخلايا المناعية التي تحارب العدوى والالتهابات. وقد أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د يكونون أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا والأمراض التنفسية.

الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية

تشير الأبحاث إلى أن فيتامين د يساهم في تنظيم ضغط الدم، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما يُعتقد أنّه يحد من الالتهابات التي قد تؤدي إلى تصلب الشرايين.

التأثير على الصحة النفسية والمزاج

يرتبط فيتامين د بشكل وثيق بصحة الدماغ ووظائفه. فقد وُجد أن نقصه يزيد من احتمالية الإصابة بالاكتئاب والقلق واضطرابات المزاج، خاصة في فترات الشتاء عندما يقل التعرض لأشعة الشمس. لهذا السبب يُطلق عليه البعض اسم "فيتامين السعادة".

المساعدة في الوقاية من السكري

أشارت بعض الدراسات إلى أن فيتامين د يلعب دورًا في تنظيم مستوى الأنسولين في الدم، مما قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. كما أن الحصول على مستويات كافية منه أثناء الحمل قد يقلل من احتمالية إصابة الأطفال بالسكري لاحقًا.

تعزيز قوة العضلات

إلى جانب العظام، يساعد فيتامين د على تقوية العضلات، ما يقلل من خطر السقوط والإصابات، خصوصًا لدى كبار السن. وهو مهم أيضًا للرياضيين لتحسين الأداء البدني والقدرة على التحمل.

الوقاية من بعض أنواع السرطان

تشير أبحاث أولية إلى أنّ فيتامين د قد يساهم في تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون والثدي والبروستاتا، وذلك بفضل دوره في تنظيم نمو الخلايا ومنع تكاثرها بشكل غير طبيعي.

الحفاظ على صحة الحمل والرضاعة

يعدّ فيتامين د ضروريًا للمرأة الحامل لتجنب مشاكل صحية لها ولجنينها، مثل تسمم الحمل أو ضعف نمو العظام لدى الجنين. كما أنه يعزز إنتاج الحليب الصحي خلال فترة الرضاعة.

أعراض نقص فيتامين د

أعراض نقص فيتامين د، فيتو

نقص فيتامين د شائع على مستوى العالم، خاصة في المناطق التي يقل فيها التعرض لأشعة الشمس. ومن أبرز أعراضه:

التعب المستمر والإرهاق.

آلام في العظام والمفاصل.

تساقط الشعر.

ضعف المناعة وكثرة الإصابة بالأمراض.

تأخر التئام الجروح.

اضطرابات في المزاج مثل القلق والاكتئاب.

الكمية الموصى بها يوميًا

تختلف احتياجات الجسم من فيتامين د باختلاف العمر والحالة الصحية، لكن بشكل عام توصي الهيئات الصحية بالجرعات التالية:

الرضع حتى عمر سنة: 400 وحدة دولية يوميًا.

الأطفال والبالغون حتى عمر 70 سنة: 600 وحدة دولية يوميًا.

البالغون فوق 70 عامًا: 800 وحدة دولية يوميًا.

الحوامل والمرضعات: 600 وحدة دولية يوميًا.

طرق طبيعية للحفاظ على مستويات فيتامين د

التعرض للشمس لمدة 15–30 دقيقة يوميًا.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د بانتظام.

ممارسة أنشطة خارجية للاستفادة من أشعة الشمس.

فحص مستوى فيتامين د بشكل دوري خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة أو يعيشون في مناطق قليلة الشمس.

