صحة ومرأة

استشاري: 50 قفزة كل صباح تغنيك عن الذهاب إلى الجيم

ممارسة الرياضة يجب أن تكون أسلوب حياة للحفاظ على الصحة العامة وقوة العظام واللياقة البدنية وصحة القلب، والوقاية من السمنة.

ويحرص بعض الأشخاص على الذهاب إلى صالات الجيم يوميا لممارسة الرياضة حفاظا على الصحة، ولكن البعض لا يسمح له وقته بالذهاب إلى الجيم.

ويقول الدكتور عماد سلامة، أخصائي التغذية العلاجية: إن ممارسة 50 قفزة متواصلة يوميا فى الصباح الباكر تحافظ على الصحة العامة وتنشيط الجسم طوال اليوم وهى عادة بسيطة ولكن فوائدها عظيمة ويمكن أن تغنى عن صالات الجيم.

 

فوائد القفز 50 مرة يوميا

وأضاف سلامة، أن من فوائد القفز 50 قفزة يوميا فى الصباح الباكر:

  • يساعد على توصيل الأكسجين إلى المخ بشكل أسرع.
  • يرفع معدل ضربات القلب، وبالتالى ينشط الدورة الدموية.
  • يزيد حرارة الجسم بعد النوم، ما يساعد على تنشيط المخ سريعا.
  • يخليك تفوق بسرعة.
  • ترفع هرمونات الإندورفين، ما يحسن المزاج ويقلل الإحساس بالألم.
  • القفز اليومي لمدة 12 شهر:د، يزيد كثافة العظام.
  • مفيد جدا لمرضى هشاشة أو ضعف في كتلة العظام

وتابع، أن مايميز القفز أنه رياضة سهلة وغير متعبة ولا تحتاج وقت طويل ويتم ممارستها فور الاستيقاظ أو خلال اليوم، ما يساعد على تنشيط الجسم طوال اليوم.

وأوضح الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، أنه يجب على مرضى المفاصل والنظام استشارة الطبيب المعالج اولا قبل ممارسة هذه الرياضة لأنها يمكن أن تحمل على المفاصل والعظام ما يشمل عليهم خطورة كبيرة، لذا يجب الحذر.

السمنة عند الأطفال خطر يهدد صحة الأجيال القادمة.. النمط الغذائي السيئ وقلة الحركة «أبرز الأسباب».. ممارسة الرياضة الحل الأمثل.. وأطباء يحذرون: مراقبة الوزن ضرورة لا ترف

txt

نصائح لتحفيز نفسك، للانتظام في ممارسة الرياضة

القفز ممارسة الرياضة فوائد القفز 50 مرة يوميا فوائد القفز صحة الصحة الدكتور عماد سلامة

