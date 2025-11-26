دورتموند يكتسح فياريال برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

فاز فريق بوروسيا دورتموند الألماني علي فياريال الإسباني برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

بوروسيا دورتموند الألماني وفياريال الإسباني

أحرز رباعية دورتموند سيرهو جراسي هدفين في الدقيقتين 47 و54 وكريم اديمي في الدقيقة 58 ودانيال في الدقيقة 95.

وتعرض خوان فويت لاعب فياريال للطرد في الدقيقة 52

ترتيب دورتموند وفياريال في دوري أبطال أوروبا

ويحتل دورتموند المركز الرابع عشر في ترتيب مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وهو ما يؤهله للمشاركة في مباريات ملحق الأدوار الإقصائية، بينما يأتى فياريال فى المركز 33 برصيد نقطة وحيدة.

تشكيل فياريال



حارس المرمى: جونيور.

الدفاع: موريينو – فويث – أنطون – ريناتو فييجا - كاردونا

الوسط: ت. بارتي – سانتي ك. ف. – جويي

الهجوم: بوكانان – بيبي – أولواسي

تشكيل بوروسيا دورتموند

حارس المرمى: كولبل

الدفاع: كوتو – أنتون – شلوتربيك

الوسط: نميشا – بريانت جويراسي – براندت – سابيتزر – سفينسون

الهجوم: أدييمي – أنسلمينو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.