دورتموند يكتسح فياريال برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

فاز فريق بوروسيا دورتموند الألماني علي فياريال الإسباني برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

 

بوروسيا دورتموند الألماني وفياريال الإسباني

أحرز رباعية دورتموند سيرهو جراسي هدفين في الدقيقتين 47 و54 وكريم اديمي في الدقيقة 58 ودانيال في الدقيقة 95.

وتعرض خوان فويت لاعب فياريال للطرد في الدقيقة 52

 

ترتيب دورتموند وفياريال في دوري أبطال أوروبا 

ويحتل دورتموند المركز الرابع عشر في ترتيب مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وهو ما يؤهله للمشاركة في مباريات ملحق الأدوار الإقصائية، بينما يأتى فياريال فى المركز 33 برصيد نقطة وحيدة.

تشكيل فياريال


حارس المرمى: جونيور.

الدفاع: موريينو – فويث  – أنطون – ريناتو فييجا  - كاردونا

الوسط: ت. بارتي  – سانتي ك. ف. – جويي

الهجوم: بوكانان – بيبي – أولواسي

 

تشكيل بوروسيا دورتموند

حارس المرمى: كولبل

الدفاع: كوتو – أنتون – شلوتربيك

الوسط: نميشا – بريانت جويراسي – براندت – سابيتزر – سفينسون

الهجوم: أدييمي – أنسلمينو

الجريدة الرسمية