مسؤولون بسفارة مصر في زامبيا يحضرون مران المصري استعدادًا لمباراة زيسكو (صور)

شهد المران الأساسي للفريق الأول للكرة بالنادي المصري استعدادًا لمباراته أمام مضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي بالكونفدرالية حضور نادر شبل نائب السفير، والملحق الإداري ياسر عبد المعطي.

والتقى الثنائي الدكتور محمد موسى رئيس البعثة ونقلا له وللمدير الفني للفريق نبيل الكوكي وكذلك للجهاز الفني والإداري واللاعبين تحيات ميادة عصام، سفيرة مصر بزامبيا، حيث التقط الجميع الصور التذكارية قبل انطلاق مران الفريق.

وأدى فريق المصري المران الأساسي مساء اليوم الأربعاء على أحد ملاعب مدينة ندولا الزامبية

موعد مباراة زيسكو والمصري في الكونفدرالية

وذلك استعدادًا لمباراته أمام مضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الجمعة على ملعب ليفي مواناواسا بمدينة ندولا ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

