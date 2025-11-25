منتخب سوريا يفوز علي جنوب السودان بثنائية ويتأهل لدور المجموعات بكأس العرب 2025

18 حجم الخط

فاز منتخب سوريا علي نظيره جنوب السودان بثنائية نظيفة، في إطار مباريات الملحق المؤهل لمرحلة المجموعات من بطولة كأس العرب 2025، على استاد حمد الكبير في العاصمة القطرية الدوحة.

انتزاع المنتخب السوري بطاقة التأهل إلى دور الممجموعات ببطولة كأس العرب.

تستضيف قطر فعاليات بطولة كأس العرب 2025، خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر المقبل، وذلك بمشاركة 16 منتخبًا.

وتنطلق بطولة كأس العرب يوم الإثنين 1 ديسمبر المقبل بمواجهتي تونس أمام المنتخب السوري.

