موعد سفر بعثة بيراميدز إلى زامبيا لمواجهة باور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا

18 حجم الخط

تغادر بعثة فريق نادي بيراميدز القاهرة، في الواحدة من ظهر غدٍ الأربعاء، في طريقها إلى زامبيا، استعدادا لمواجهة باور ديناموز الزامبي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

موعد سفر بيراميدز

ويحل بيراميدز حامل اللقب القاري ضيفا على بطل زامبيا في السادسة من مساء السبت المقبل باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في ثاني مواجهات دور المجموعات من دوري الأبطال.

ومن المقرر أن تغادر بعثة نادي بيراميدز على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لتوفير الوقت والجهد، تحضيرا للمباراة الهامة، خاصة وأن الرحلة تستغرق أكثر من ٧ ساعات حتى الوصول مباشرة إلى مدينة ندولا التي تستضيف المباراة.

كان بيراميدز افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على ريفرز يونايتد بطل نيجيريا بثلاثية نظيفة يحتل بها صدارة المجموعة الأولى، ويبحث عن فوزه الثاني في زامبيا لتأمين الصدارة.

وقرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات بعد الفوز على المقاولين العرب في الدوري، والاكتفاء برحلة السفر إلى زامبيا مع إجراء بعض التدريبات الاستشفائية بمقر إقامة البعثة بعد وصولها إلى زامبيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.