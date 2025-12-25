بعد واقعة ريهام عبد الغفور، عقوبة التصوير بدون إذن الشخص في القانون

18 حجم الخط

أثارت واقعة الفنانة ريهام عبد الغفور جدلًا واسعًا بعد تداول صور اعتُبرت مسيئة لها خلال حضورها افتتاح العرض الخاص لفيلمها الجديد.

وتسببت هذه الصور في فتح نقاش قانوني وأخلاقي حول الحق في تصوير الأشخاص ونشر صورهم دون إذنهم، وسط دعوات لاحترام الخصوصية الشخصية والفنية.

وترصد فيتو ضوابط وعقوبات التصوير دون إذن الشخص وفقا لنصوص القانون المصرى، كالتالى:

وفقا لقانون العقوبات يعد التصوير أو نقل صورة لشخص دون إذنه جريمة يعاقب عليها بالحبس، وتشدد العقوبة بالحبس والغرامة إذا تم نشرها، خصوصًا إذا كان التصوير في مكان خاص أو بغرض الابتزاز، كما مع وجود قانون ( مكافحة جرائم تقنية المعلومات ) يكمل هذه الحماية للخصوصية الرقمية، وتتضمن العقوبة مصادرة الأجهزة المستخدمة.

وجاءت عقوبة التصوير بدون إذن كالتالى:

قانون العقوبات

المادة 309 مكرر (قانون العقوبات): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة عن طريق التقاط أو نقل صورة لشخص في مكان خاص دون رضاه.

المادة 309 مكرر (أ): من ينشر أو يداول هذه الصور دون موافقة صاحبها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية.

أما قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018) فينص على: يعاقب بالحبس والغرامة المشددة كل من انتهك الخصوصية عبر الإنترنت أو وسائل التقنية الحديثة.

بيان نقابة المهن التمثيلية بشأن واقعة ريهام عبد الغفور

وكانت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس إدارتها، أكدت في بيان سابق أنها لن تتهاون مع أي صفحات غير مسؤولة تقوم بتشويه سمعة مصر أو الإساءة إلى الفنانين المصريين، من خلال التقاط الصور أو مقاطع الفيديو دون إذن ونشرها بصورة مسيئة أو خارج سياقها، مشددًا على أن النقابة بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في في واقعة تصوير ريهام عبد الغفور.

وأشار أشرف زكي إلى أن ما حدث مؤخرًا، وعلى رأسه الواقعة التي طالت النجمة ريهام عبد الغفور، يُعد تجاوزًا صارخًا وغير مقبول، وهو إساءة مباشرة لصورة الفن المصري ومكانته.

وأكد النقيب في بيان: “لن أترك من فعل ذلك، وسأواجه هذه التجاوزات بالقانون، دون تهاون أو مجاملة”، موضحًا أن النقابة ستلاحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج محتوى مسيء، سواء كانوا أفرادًا أو صفحات أو منصات رقمية.

ووجَّه نقيب المهن التمثيلية دعوة صريحة إلى أصحاب المواقع والمؤسسات الصحفية والجهات الإعلامية الشريفة للتضامن مع النقابة، والوقوف بحزم أمام هذه الممارسات غير المهنية، والعمل على وقف الانفلات الذي يضر بالمهنة وبسمعة الدولة المصرية.

