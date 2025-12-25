الأهلي يقترب من صفقة أفيميكو بولولو

18 حجم الخط

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن مسؤولي النادي الأهلي كثفوا مفاوضاتهم خلال الساعات القليلة الماضية مع نادي ياجييلونيا بياويستوك البولندي، من أجل التعاقد مع اللاعب أفيميكو بولولو خلال الفترة المقبلة.

نادي ياجييلونيا بياويستوك البولندي

وأكد مصدر عبر برنامج ستاد المحور، أن مسؤول داخل النادي الأهلي، أن المفاوضات شهدت تطورات إيجابية في ظل عدم توصل النادي البولندي لاتفاق مع اللاعب بشأن تجديد عقده، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وهو ما يسعى الأهلي لاستغلاله لحسم الصفقة.

وأضاف المصدر أن الأهلي أنهى اتفاقه النهائي مع اللاعب ووكيله خلال الأيام الماضية، على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد، في انتظار التوصل لاتفاق رسمي مع ناديه الحالي.

وأشار المصدر إلى أن مسؤولي الأهلي تقدموا بعرضهم الرسمي صباح اليوم لإدارة ياجييلونيا بياويستوك، مع انتظار الرد النهائي، خاصة في ظل ضغط اللاعب على ناديه للموافقة على رحيله والانضمام إلى القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وكان الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي، استعجل حسم التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد فى ميركاتو الشتاء المقبل من أجل تدعيم الخط الأمامي خاصة بعد أن طلب أكثر من مرة حسم هذا الملف من أجل اندماج اللاعب الجديد سريعًا فى أجواء التدريبات اليومية.

وينتظر الأهلي حتى الآن حسم رحيل أحد اللاعبين الأجانب سواء جراديشار أو أشرف داري من أجل حسم صفقة المهاجم الأجنبي الجديد.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة المصرية للاتصالات المرتقبة يوم السبت المقبل فى إطار منافسات مسابقة كأس مصر.

