مسجد أحمد الفولي بالمنيا، قبلة روحية تجمع المصلين والزوار أسبوعيا (صور)

في قلب مدينة المنيا يظل مسجد أحمد الفولي واحدا من أبرز المقاصد الدينية التي يقصدها المصلون والزوار كل يوم جمعة ويشهد المسجد توافدا كبيرا من أبناء المدينة ومن قرى ومراكز المحافظة إضافة إلى زائرين من محافظات مجاورة يأتون للصلاة وزيارة الضريح أحمد الفولي.

مسجد الفولي في المنيا

تبدأ حركة الوافدين إلى مسجد الفولي في المنيا منذ الصباح الباكر حيث يتجمع المصلون في الساحات المحيطة بينما يبدأ الباعة في عرض منتجات بسيطة على أطراف المكان ومع اقتراب موعد الصلاة ترتفع الأصوات بالسلام والدعاء في مشهد يعكس طابعا اجتماعيا وروحيا يعيش خلاله الزائر لحظات من السكينة والطمأنينة.

ضريح أحمد الفولي

داخل مسجد الفولي في المنيا تسود حالة من الخشوع أثناء الخطبة التي تتناول في الغالب قضايا دينية واجتماعية تلامس احتياجات الناس بينما تمتد الصفوف في أروقة المسجد ويظهر التنوع الواضح بين الوافدين من شباب وكبار في السن وعائلات جاءت للتقرب والدعاء وبعد انتهاء الصلاة يتجه الكثيرون نحو ضريح أحمد الفولي حيث يرفعون أكفهم بالدعاء ويقرأون الفاتحة طلبا للبركة.

صفاء النفس والسكينة

تشهد الساحة المحيطة بالضريح تجمعات صغيرة لأهال يعتبرون زيارة الفولي جزءا من عاداتهم الأسبوعية ويتبادل بعضهم الأحاديث والأدعية فيما تنظم أحيانا حلقات ذكر قصيرة تضيف للمشهد روحانيته وتمنح الزائر شعورا بصفاء النفس والسكينة.

حياة أهل المنيا

ومع خروج المصلين تنتعش الحركة التجارية الخفيفة خارج المسجد بينما تستمر الأجواء الهادئة داخل الساحة حتى ما بعد الظهر في صورة تعكس الدور الاجتماعي والروحي الذي يؤديه المسجد في حياة أهل المنيا إذ يمثل مساحة تجمع ديني وشعبي يجمع بين عبق التاريخ ودفء الروح.

أصالة التاريخ وعمق الوجدان

في النهاية يظل مسجد الفولي معلما بارزا ومقصدا أسبوعيا للباحثين عن حالة روحانية خاصة تميز أيام الجمعة في مدينة المنيا وتمنح زوارها فرصة لاستحضار لحظات من الإيمان والتقرب والدعاء في مكان يجمع بين أصالة التاريخ وعمق الوجدان.

