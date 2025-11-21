التصريح بدفن 3 متوفين في حادث انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي في المنيا

18 حجم الخط

صرحت جهات التحقيق في محافظة المنيا، اليوم، بدفن جثامين ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي.

التصريح بدفن 3 متوفين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها بالطريق الصحراوي الشرقي المار بنطاق المحافظة، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث.

وفاة ثلاثة أشخاص في موقع الحادث

وبالفحص الأولي، تبين وفاة ثلاثة أشخاص في موقع الحادث، بينما أصيب اثنان آخران من الأسرة ذاتها بجروح مختلفة.

التصريح بدفن المتوفين عقب الانتهاء من المعاينة

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم إيداع الجثامين داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، مع التصريح بدفن المتوفين عقب الانتهاء من المعاينة.

